Onet-le-Château. MJC : un séjour ski très réussi pour les adolescents de l’accueil-jeunes

Le séjour ski d’un groupe de 24 jeunes accompagné par Sébastien, Corentin et Samuel, dans les Pyrénées, au village des Cabannes, non loin de la station d’Ax-les-Thermes, a été le point d’orgue de ces vacances.

Après un trajet sans encombre, ils sont arrivés à Ax-les-Thermes vers midi, et ont pu récupérer à la location, tout le matériel nécessaire pour leur séjour et admirer cette charmante commune des Pyrénées, réputée pour ses thermes et ses fontaines d’eau chaude. Après s’être équipés, ils ont pu regagner leur gîte, au complexe des Oustalous et investir les lieux tranquillement. Entre l’installation, un bon repas et quelques jeux de société, cette première soirée a été calme, mais très joyeuse.

Le lendemain matin était exclusivement consacré au ski pour tout le groupe. La station De Goulier, petite station familiale dans les hauteurs, a permis à certains de découvrir le ski alpin et pour les plus expérimentés, d’explorer tout le domaine. L’après-midi, le groupe des 14-17 ans, a profité d’une initiation au biathlon (mélange de ski de fond et de tir à la carabine). Zaïna, Khadija, Justine, Jade, Christian, Bilal, Redon et Ronida accompagnés par Samuel, se sont donc rendus au Plateau de Beille pour y découvrir dans une belle ambiance, cette discipline durant deux heures, tandis que l’autre partie du groupe profitait encore de la station du Goulier. De retour au gîte, la soirée s’est poursuivie, entre douches, repas et repos salvateur et mérité.

Le vendredi, tout le groupe est remonté skier au Goulier où une meilleure neige les attendait car dans la nuit quelques flocons avaient recouvert une bonne partie de la station et ont ainsi profité des pistes jusqu’au dernier moment !

Un séjour pleinement réussi avec des sensations et des souvenirs plein la tête, leur ont fait un peu oublier qu’il fallait déjà rentrer à Onet…