Rodez, Laguiole, Réquista... la neige de retour ce jeudi, voici où elle va tomber en Aveyron

Certains secteurs de l'Aveyron connaissent un nouvel épisode neigeux ce jeudi 2 mars.

Après sa dernière apparition dans le département lundi 27 février, la neige s'invite à nouveau en Aveyron ce jeudi 2 mars.

Selon les prévisions de Météo France " quelques flocons" tomberont aujourd'hui en matinée et dans l'après-midi dans le Nord-Aveyron, Laguiole et plateau de l'Aubrac, ainsi que dans les environs de Rodez et du plateau du Lévézou (Salles-Curan).

Capture d'écran Météo France

L'ouest du département est aussi concerné aux environs de la Salvetat-Peyralès ainsi que le sud-ouest avec là aussi quelques flocons annoncés aux confins de Réquista et Belmont-sur-Rance par Météo France.

Sur son compte Facebook, Météo sud Aveyron mentionne qu'une fine couche de neige recouvre ce jeudi les chaussées sur l'Aubrac et le Carladez. La circulation sur l'A75 est délicate dans la traversée de la Lozère. Prudence donc au volant, si vous êtes sur la route.

La Chaîne météo annonce quant à elle des chutes de neige conséquentes sur Laguiole (où les températures varieront entre -3 et 3°C au cours de la journée) et le plateau de l'Aubrac.

Capture écran La Chaîne météo

La neige doit tomber aussi ce jeudi 2 mars dans les secteurs d'Estaing, Villefranche-de-Rouergue et Camagnac toujours selon la Chaîne météo.