Cassagnes-Bégonhès. Sainte-Marie explore la voix et le corps

Tous les élèves de l’école Sainte-Marie ont bénéficié de l’animation "Corps et voix" proposée par le centre culturel du pays Ségali. Guillian Diez, chanteur, musicien et professeur de chant a proposé aux élèves quatre séances d’apprentissage évolutives. Lors de la première intervention, les élèves ont pris conscience que le son naît du souffle, ils ont exploré les sons, se sont amusés à déguiser leur voix. Lors des séances suivantes, en demi-groupes, ils ont écouté différentes musiques et y ont associé une émotion. Ils ont aussi découvert et mis en place des rythmes corporels en y intégrant leur voix.

Les enfants ont, petit à petit, au cours de leurs créations artistiques pris conscience de l’importance du corps et des émotions dans l’activité de chant.