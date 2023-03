En France, cinq départements ont été placés en alerte renforcée sécheresse. En Occitanie, les Pyrénées-Orientales sont concernés.

Le ministre de l’écologie Christophe Béchu a réuni les préfets lundi 27 février, les appelant à prendre des arrêtés de restriction d’eau "dès maintenant". Pour rappel, 2022 est jusqu'ici l'année la plus chaude jamais enregistrée en France selon Météo-France.

La totalité des départements sont concernés par la sécheresse hivernale.



J’ai réuni les préfets de bassins ce soir et je réunirai tous les préfets lundi : prendre les décisions nécessaires aujourd'hui pour éviter les décisions douloureuses demain.



Cinq départements sous restrictions

Dans ces terrtoires déjà en état critique, le gouvernement veut pousser aux économies d’eau au plus tôt pour éviter des crises l’été prochain. Les Pyrénées-Orientales, l'Ain, l'Isère, le Var et les Bouches-du-Rhône.

Voici la carte qui répertorie la situation en France au 1er mars 2023. Document - Ministère de la transition écologique

Dans ces cinq départements, les préfectures ont pris des arrêtés concernant les restrictions d'eau.

Quatre niveaux d'alerte

Quatre niveaux d’alerte de sécheresse ont été définis par l’État : vigilance (niveau 1) qui correspond à une sensibilisation mais à aucune restriction ; alerte (niveau 2), alerte renforcée (niveau 3) et crise (niveau 4) correspondent à différentes restrictions sur l'usage de l'eau mais aussi d'usages domestiques.

"Plus grave que l'an dernier"

"La situation est plus grave que l'an dernier à la même époque et on a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques", a indiqué le ministre ce week-end au Journal du dimanche à la veille d'une rencontre avec les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du pays. Objectif : "planifier" les "problèmes de raréfaction d'eau" auxquels les territoires seront confrontés.

Pour le ministre, les préfets ne devront pas avoir "la main qui tremble" au moment de prendre des arrêtés de restrictions. Dans les années à venir, "on aura entre 10 et 40 % d'eau disponible en moins", a pointé le ministre, appelant à "la sobriété et l'innovation".

De la pluie attendue entre le 6 et le 12 mars

D'après les prévisions établies par Météo France, la pluie devrait faire son retour en France entre le 6 et le 12 mars. Néanmoins, les précipitations attenues ne devraient pas suffire, estiment déjà les prévisionnistes.

Un site qui répertorie les arrêtés

Le site gouvernemental Propluvia répertorie tous les arrêtés préfectoraux concernant les restrictions d’eau. Comme le rappellent nos confrères de Ouest France, "quand on remonte dans le temps, lors des dix dernières années, seules 2014, 2015 et 2016 ont été des années durant lesquelles aucun département français n’a été classé sous les seuils de sécheresse à cette période de l’année".