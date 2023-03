Tour Eiffel, Titanic, près de la Lune : une agence propose d'incroyables scénarios pour faire sa demande en mariage

L'agence ApoteoSurprise propose, depuis 2006, de réaliser des demandes en mariage hors du commun. Avec des scénarios établis allant... jusque dans l'Espace !

"Concepteur de demandes en mariage à couper le souffle", c'est ainsi que l'agence ApoteoSurprise présente son concept. Elle a conçu un panel de 30 demandes de mariage, avec des scénarios romantiques.

Du restaurant jusque... dans l'Espace !

Parmi les 30 scénarios, certains sont plus sobres, comme par exemple, une demande en mariage dans un restaurant ou lors d'un dîner lyrique. L'agence propose ensuite qu'un faux livreur magicien entre en scène, de grimper en limousine ou bien de se rendre dans un chalet sur une île.

Mais plus insolite encore, ApoteoSurprise offre également la possibilité de voir le carrosse de Cendrillon débarquer sur la place Vendôme, de survoler Disneyland, de s'installer en montgolfière... et ce n'est pas tout !

Au rayon des propositions les plus folles, les futurs mariés peuvent fouler la pelouse du stade de France, de plonger dans l'épave du Titanic, ou alors de décoller de la planète pour se rendre autour de la Lune...

De quelques centaines d'euros à 125 millions

Évidemment, ces propositions ont un prix. Si celle faisant intervenir un livreur magicien revient à 290 euros, les scénarios les plus fous, nécessitent forcément un sacré investissement. Faire sa demande en mariage par projection au pied de la Tour Eiffel coûtera 8 990 euros, tandis que prendre la main de sa dulcinée sous les notes de Céline Dion à 3 800m de profondeur vaudra 1 million d'euros.

Mais le scénario le plus cher est ,sans surprise celui qui guidera le couple aux portes de la Lune. Il faudra débourser 125 millions d'euros pour un événement qui nécessitera trois mois de préparatifs et de formation, mais aussi la location de la fusée et la mise à disposition du personnel nécessaire à l'accomplissement de la mission.

"L'une des étapes les plus importantes de la vie amoureuse"

Fondateur d'ApoteoSurprise, Nicolas Garreau explique l'avoir créé "en partant du constat simple qu'aucun service spécifique n'existait pour accompagner les hommes dans la préparation de leur demande en mariage, pourtant l'une des étapes les plus importantes de la vie amoureuse".

"Marqué" par le romantisme à l'italienne, cet ingénieur aéronautique de formation a donc franchi le pas et décidé de "mettre mon expérience et ma créativité au service des hommes rêvant, tout comme moi, d'offrir un incroyable conte de fées à leur dulcinée".

Comment réserver ?

Pour réserver l'un des scénarios proposés par ApoteoSurprise, il suffit de cliquer sur ce lien. Prix et déroulement sont présentés pour chacune des propositions. Avant de partir en Limousine... ou près de la Lune !