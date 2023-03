Estaing. Un Carnaval "spatial" et éducatif à l’école publique

Les élèves de l’école aux papillons d’Estaing, accompagnés de leurs camarades des écoles de Sébrazac et du causse de Coubisou, ont pris part récemment à un défilé dans les rues du village à l’occasion du Carnaval. Depuis plusieurs semaines, les élèves travaillent en sciences sur le système solaire, un travail qui a été repris en arts plastiques afin de réaliser les costumes pour le défilé. Ainsi, les enfants de maternelles et de CP se sont transformés en astronautes, alors que les plus grands ont représenté les planètes du système solaire. Le défilé a permis aux parents présents et aux habitants du village de découvrir le travail et la créativité des élèves. L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter. Cette journée a été aussi l’occasion d’organiser le premier regroupement avec les écoles du réseau, les enfants des différents villages ont pu se retrouver avec plaisir.