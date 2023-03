Rignac. Un stage pour les élèves de l’Espérance

Pour l’Espérance rignacoise, le premier samedi des vacances rime avec stage. Les élèves de l’école de musique se sont retrouvés dans la salle de répétition pour une journée studieuse sous forme de stage de musique. Sous la direction de Florence Charron, professeure de saxophone au conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron (CRDA) et avec l’aide de Colette Marre, la responsable de l’antenne locale, les petits et grands élèves ont travaillé des morceaux déjà connus et en ont appris des nouveaux.

Après avoir pris un repas en commun convivial et bien mérité et avoir bénéficié d’un petit temps de défoulement, les petits musiciens en herbe se sont remis devant leur pupitre pour une répétition d’ensemble afin de revoir une dernière fois les morceaux avant le concert de fin de stage. En fin d’après midi, devant les parents, grands-parents, frères et sœurs qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements, ils ont fait un petit concert. Tous ravis de cette belle journée, ils profitent actuellement de cette quinzaine de vacances et pensent déjà à l’audition des élèves du conservatoire vendredi 7 avril, à 18 h, à Bournazel et à leur participation à la Fête de la musique, le samedi 17 juin à Rignac.

Les musiciens de l’Espérance travaillent le répertoire musique de rue avec Les Pistonneurs pour se produire dans différents villages de l’Aveyron pour animer des anniversaires d’associations, des mariages ou des fêtes votives, pour des apéritifs, des repas, des retraites aux flambeaux : "Notre premier rendez-vous sera à Druelle ,samedi 4 mars, à 19 h 30 pour participer à l’apéro bandas organisé par le comité des fêtes", précise la présidente Stéphanie Rouquier.

En mode orchestre batterie fanfare, ce sont aussi des répétitions pour préparer un concert qui aura lieu le samedi 15 avril à 21 h avec leurs homologues de Villeneuve-sur-Lot.

Puis ce sera en mai une participation au concours national FSCF à Graulhet.

L’Espérance rignacoise recherche des musiciens pour étoffer ses orchestres. N’hésitez pas à contacter le 06 74 71 17 06.