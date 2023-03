Une conseillère numérique en itinérance sur le territoire

Angélique Aurières, conseillère

numérique recrutée par la communauté de communes, proposera à partir du 6 mars, des permanences individuelles et des ateliers collectifs pour aider aux usages numériques.

Alors que l’utilisation des équipements informatiques est de plus en plus importante dans la vie quotidienne pour différentes démarches administratives, et ce dans tous les domaines (retraite, santé, logement, enseignement, etc.), l’État, à travers l’agence nationale de la cohésion des territoires, a mis en place le dispositif "Conseiller numérique France Services".

L’objectif ? Aider à l’usage du numérique dans les pratiques quotidiennes. C’est ce que proposera Angélique Aurières en Aubrac Carladez Viadène, en mettant en place des temps d’accompagnement individuels ou collectifs auprès des usagers.

pour utiliser l’ordinateur, la tablette ou le smartphone, naviguer sur internet, gérer des courriels ou du traitement de texte…

Les interventions menées par la conseillère numérique sont aussi et surtout des actions de terrain, qui permettent de développer l’usage de ces outils parfois méconnus en accompagnant de façon personnalisée tous les utilisateurs sur le territoire.

Les interventions d’Angélique Aurières prendront la forme de permanences individuelles, sur rendez-vous, tous les jours de la semaine dans chacun des bourgs centres du territoire.

Contact d’Angélique Aurières au 06 33 12 73 19. Ou par mail à l’adresse angelique.aurieres@conseiller-numerique.fr