Une semaine animée qui commence aujourd’hui

Ce jeudi 2 mars c’est Julie au piano. Au menu : lasagne d’épinards accompagnée de feuilles d’endives aux rillettes de thon accompagné de mâche. Fondant au chocolat et son caramel au beurre salé ou pommes au four et au miel.

À 20 heures : concert "La Baracande" (collectif La Novia) en partenariat avec l’Institut d’Études Occitanes et l’Alternative Rouergate. Longue ballade, épopée catastrophique, charmante couturière de Paris et amour de toujours, il en va dans ses chansons, des histoires qui parlent d’une voix aux vivants et à nos fantômes. La Novia est un lieu de réflexion et d’expérimentation autour des musiques traditionnelles et/ou expérimentales. La pluralité de ces acteurs crée une dynamique et une cohérence esthétique forte. Avec Basile Brémaud, chant, violon, Pierre-Vincent Fortunier, cornemuse béchonnet 11 pouces, violon, Yann Gourdon,vielle à roue, pieds, électronique et Guilhem Lacroux, guitare, lap steel, pédalier basse.

Vendredi 3 mars : permanence du Jardin d’Echange Universel de 11 heures à midi. "Bouillon Party" de 12 à 14 heures.

Samedi 4 mars : galettes bretonnes à partir de midi.

Dimanche 5 mars : "Rando Parleuse" animée par Agathe. Venez découvrir les herbes médicinales et comestibles. Un moment convivial pour partager vos connaissances et découvrir les alentours de Villefranche.

Rendez-vous à 14 heures devant le café. Et toujours l’exposition de Sylla "J’ai mal à l’Utérus !" et autres univers… jusqu’au 8 mars.

Contact : 09 80 90 73 09.