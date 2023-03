Vers le retour progressif d'un service militaire obligatoire "rajeuni" en France ?

Lancé en 2019 par Emmanuel Macron, le dispositif du Service national universel (SNU) à destination des adolescents pourrait à terme devenir obligatoire. On détaille.

Lancé en 2019 par Emmanuel Macron dans 13 départements pilotes, le Service national universel, ou SNU, est un dispositif censé ""favoriser la participation et l'engagement de chaque jeune dans la vie de la nation (...), renforcer la cohésion sociale et dynamiser le creuset républicain". Perturbé en 2020, il est généralisé à l'ensemble du territoire français en direction des jeunes lycéens de 15 à 17 ans en 2021 où 18 000 "ados" volontaires y ont participé. En 2022, ils étaient 32 000, dont 55,9% de filles, détaille France Info.

Selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep), 90% des participants en 2022 se sont déclarés satisfaits de leur SNU, une majorité le conseillerait à leurs camarades et 77% le trouvent "utile à la société". Pour les filles, le SNU est un apprentissange en termes de société, d'initiation aux premiers secours et de promotion de l'égalité des chances. Côté garçons, on y voit un renforcement du patriotisme et une aide à l'insertion professionnelle. Toutefois, pour 10% des participants, le SNU leur a été imposé par leur famille.

Un dispositif aux codes militaires

Le SNU se décompose comme suit : un "séjour de cohésion" dans un département différent que le département de résidence du jeune participant, suivi d'une "mission d'intérêt général" de 84 heures, dans une structure à proximité (association, service public, police, gendarmerie, pompiers...). Le SNU peut se poursuivre, si le jeune le souhaite, par un engagement de trois mois dans l'armée, la police, les pompiers, l'accompagnement des personnes, la préservation du patrimoine, de l'environnement...

S'il n'est pas de la même durée, le SNU ressemble fort au Service militaire obligatoire, supprimé en 1997, avec dans son fonctionnement tout un arsenal de règles que doivent suivre les ados. Par exemple :

réveil à 6h30, lever des couleurs et Marseillaise à 8 heures, suivi d'une séance de sport

coucher au plus tard à 22h30

suivi de thématiques éducatives et informatives telles que "connaissance des services publics", "défense et sécurité", "découverte de l'engagement"...

téléphone portable interdit

port de l'uniforme en théorie obligatoire

interdiction de mettre les mains dans ses poches sous peine de punition (même si les participants, étant volontaires, acceptent ces punitions)...

Même si ces "SNU" ne sont pas formés au maniement des armes, le ministère de la Défense avoue espèrer tout de même que ce dispositif pourra créer des vocations.

Le SNU bientôt obligatoire à partir de 2024 pour 800 000 jeunes ?

Mais cette base du volontariat pourrait bientôt être abandonnée pour laisser place à un SNU généralisé et obligatoire pour les 15-17 ans. C'est en tout cas le voeu d'Emmanuel Macron, qui a évoqué cette hypothèse en janvier dernier lors de ses voeux aux armées, souhaitant ainsi former une "nation d'âmes vives" face "à l'inattendu", d'après France Info.

Le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye envisage en effet de rendre le SNU obligatoire dans six départements dès septembre 2024. Sont concernés les élèves de seconde générale ou professionnelle, et à défaut tout jeune Français non scolarisé de 16 ans. Ce qui concerne environ 800 000 jeunes par an, pour un coût moyen de 1 à 1,5 milliard d'euros (contre 110 millions d'euros en 2022).

Sauf cas de force majeure, le jeune ne pourra pas choisir son lieu d'affectation ni sa date de convocation, dont le "séjour de cohésion" se fera sur le temps scolaire. S'il choisit de s'engager pour trois mois, le permis de conduire lui sera payé. Une des propositions "incitatives" qui pourraient faire également que ce SNU reste axé sur la base du volontariat.

L'Elysée promet des discussions sur la forme que prendra ce SNU au printemps prochain.