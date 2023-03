Aveyron : les élus et les quilleurs solidaires pour sauver la halle polyvalente de Campuac

L'entretien de cette structure a un coût difficilement supportable pour une seule commune.



Initiée par Guillaume Girou, adjoint au maire, une réunion s’est déroulée récemment en présence d’élus locaux, intercommunaux, départementaux, ainsi que des représentants de tous les clubs de quilles du Nord-Aveyron plus Lunel, Argences-en-Aubrac et Palmas.

La question du jour était : comment sauver la halle polyvalente ? Pour une commune de 450 habitants, il est de plus en plus difficile de couvrir les charges de fonctionnement estimées à 25 000 € par an.

Ce bâtiment est utilisé environ 48 week-ends par an, surtout en hiver ou par mauvais temps, ce qui impose d’éclairer les lieux quasi perpétuellement. Sans compter les rassemblements d’écoles ou autres sportifs en semaine. En somme, la commune demande de l’aide pour sauver ce bâtiment qu’elle assure seule depuis 30 ans. Les principales priorités étant le désamiantage et la couverture via un renforcement de la charpente pour peut être un jour poser du photovoltaïque. L’estimation a minima de ces travaux serait de 720 000 €.

Dans un premier temps, une lettre de soutien au projet va être écrite par tous les clubs présents ce jour-là. Guy Aldebert a présenté toutes les compétitions qui ont pu être ajoutées (maillet, corpo, mixte etc.) grâce au terrain couvert. Elles représentent presque la moitié des activités du sport quilles ; aujourd’hui les quilleurs peuvent pratiquer leur sport favori quasiment toute l’année. Il serait donc très dommageable d’être obligé de fermer "le Quillodrome".

L’assemblée d’une cinquantaine de participants s’est terminée par le pot de l’amitié en attendant l’issue de la réflexion qu’elle a provoquée.