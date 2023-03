Aveyron : pourquoi la secrétaire d'Etat auprès du ministère des Armées sera en visite ce lundi à Rodez

Les élèves ruthénois vont présenter à Patricia Miralles leur travail sur les femmes historiques qui se sont engagées pour la France, un rap en hommage à Simone Veil est notamment au programme.

L'Aveyron va recevoir la visite de Patricia Miralles, secrétaire d'Etat auprès du ministère des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, lundi 6 mars 2023. Elle sera à Rodez pour assister au projet mené par plusieurs groupes de collégiens et de lycéens, intitulé "Femmes d'engagement, engagement de femmes".

Les élèves ont travaillé sur le portrait d'un personnage historique féminin de leur choix et qui s'est engagé au service de la défense de la France. Le résultat sera présenté à Patricia Miralles, à la préfecture de l'Aveyron. La secrétaire d'Etat aura notamment droit à un rap composé en hommage à Simone Veil.

Cette semaine sera dédiée à la valorisation de l'engagement des femmes dans la défense nationale. La secrétaire d'Etat poursuivra ses déplacements à Reims (Marne) pour une cérémonie en hommage aux infirmières de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Le programme de la secrétaire d'Etat

Patricia Miralles profitera de cette visite pour échanger avec les associations du monde combattant locales. Voici le programme détaillé de la journée :

Autour de midi : échanges avec le monde combattant local et les élus

À partir de 13h45 : présentation du projet "Femmes d'engagement, engagement de femmes", restitution des travaux par les élèves, échanges avec la secrétaire d'Etat, allocution de Patricia Miralles puis remise de prix.

Dans le cadre du "trinôme académique"

Les travaux des élèves ruthénois ont été engagés dans le cadre du "trinôme académique". Ce dispositif a pour ambition de concevoir des activités qui fournissent un enseignement de défense à l'ensemble du système éducatif.

Le "trinôme académique" existe dans chaque académie, et est composé d'un représentant du ministère de l'Education nationale et de la jeunesse, d'un représentant du ministère des Armées et d'un représentant de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale. En 2022, ce dispositif a fait naître 146 actions en France, touchant plus de 32 000 élèves, étudiants, enseignants et membres de la communauté éducative.