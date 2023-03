Aveyron : retour vers le futur à Rodez, avec Rémi Rousseau qui ressuscite vos cassettes VHS !

Installé au 4rue Béteille à Rodez, Rémi Rousseau dépanne les ordinateurs, propose un espace internet et rend vos vieilles bobines analogiques éternelles.

Pour la génération Z, née après 2000, une cassette "Video Home System" soit VHS s’apparente à un objet volant non identifié (OVNI). Et si les magnétoscopes sont aux oubliettes, que faire de toutes ces bandes analogiques ? Rémi Rousseau, informaticien, installé au 4 rue Béteille, sous le nom "Discount 1Forma-Tik"», a la solution. Il est équipé d’une machine pour transférer les données des cassettes VHS sur DVD ou clé USB. Il faut compter 15 € pour convertir deux heures d’une cassette. "Ce sont essentiellement des films et documents personnels. Cela peut être des baptêmes, des mariages, même des échographies !", glisse-t-il. Ce jour-là, il reçoit une cassette qui retrace un match de foot, sans doute de légende, du club de Nantes. Sachant que le dernier titre de champion de France des « canaris » remonte à 2001, la génération Z ne l’a pas vécu.



Le boum des ordinateurs reconditionnés

Outre ce service, Rémi Rousseau effectue principalement des dépannages avec les sauvegardes de données et des nettoyages à cause des piratages. Il propose aussi un espace internet, feu cybercafé, qui fonctionne très bien dans sa boutique. "Beaucoup de gens viennent se connecter, envoyer des mails et imprimer des documents, je passe en moyenne six cartouches d’encre par semaine", dit-il en ce sens.

Le numérique est loin d’être à la portée de tous. Rémi vend même des enveloppes pour permettre aux clients d’envoyer leurs documents tout juste imprimés. Et de constater les conséquences de la crise avec l’inflation. "Beaucoup de gens achètent actuellement des ordinateurs reconditionnés car c’est moins cher."

Enfin, Rémi officie aussi comme point relais pour les deux principales sociétés. Un atout pour les habitants du cœur de ville et une nécessité pour perpétuer son commerce. "Il faut se diversifier. Je fais aussi des installations de vidéosurveillance chez les particuliers et professionnels", conclut celui qui fut sapeur-pompier à Paris avant d’entamer une reconversion.

Une autre façon d’être toujours au service des gens.



Discount 1Forma-Tik, 4 rue Béteille au 09 83 36 68 48.

https://1forma-tik1.webnode. fr/