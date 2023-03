Aveyron : voici la liste des animations pour ces vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars

Quines, carnaval, spectacles, expositions... Tout un florilège de sorties pour ce week-end en Aveyron. Faites vos choix !

Vendredi 3 mars

Albres (Les).

- Quine de l’école, à 21 h à la salle des fêtes.

Entraygues-sur-Truyère.

- Festival sur «Les Gants au cinéma», du vendredi 3 au samedi 4 à 20 h 30 au cinéma.

- Forum «Jobs Truyère Viadène», de 10 h à 13 h à la salle multiculturelle.

Flavin.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des festivités (La Faille).

Florentin-la-Capelle.

- Soirée dansante animée par l’association Tradicapelle, à 20 h 30 à la salle des fêtes de La Capelle.

Laissac.

- Rencontre dédicace de Delphine Laurent, à 20 h à la salle de la mairie.

Salles-Curan.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes des Canabières.

Samedi 4 mars

Almont-les-Junies.

- Nuit du stockfish animée par l’orchestre Destination, à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Aubin.

- Concours de pêche, à 14 h au plan d’eau du Gua.

La Bastide-l’Évêque.

- Quine de l’association des Martinets du Lézert, à 20 h 30 à l’espace Paul Rouziès.

Coubisou.

- Quine du comité des fêtes, à la salle, à 20 h 30.

Curan.

- Quine du sport quilles Curan-Bouloc, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Decazeville.

- Carnaval - 16h, spectacle et goûter au Laminoir, à 15 h départ de l’école Jean-Macé.

Druelle.

- Soirée apéro-bandas, à 19 h. à la salle des fêtes.

Entraygues-sur-Truyère.

- Festival sur «Les Gants au cinéma», du vendredi 3 au samedi 4 à 20 h 30 au cinéma.

Florentin-la-Capelle.

- Concours de belote suivi d’une soupe au formage, à 20 h 30 à la salle des fêtes de la Capelle.

Golinhac.

- Quine du foyer rural, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Laissac.

- Repair café Soudure, de 14 h à 17 h à La Transformerie.

Luc.

- Bourse petite enfance, de 10 h à 17 h à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry.

- Conférence de Vincent Besombes, président du comité de Rodez du Souvenir Français, à 17 h 30 à la médiathèque.

- Soirée des Croulants ; groupe No Reso suivi de l’orchestre de Bernard Becker, à l’espace d’animations.

Mayran.

- Quine «des Amis de Notre Dame du Soulié», à 20 h 30 à la salle des Janenques.

Montrozier.

- Quine de la chasse, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Gages.

Rodez.

- 42e édition de la Nuit de l’Escloupeto, soirée dansante, à la salle des fêtes.

Rullac-Saint-Cirq.

- Quine du foot, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Saint-Christophe-Vallon.

- Quine gourmand du sport quilles, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Vabre-Tizac.

- Concert, à 21 h Chez Piccolo.

Villecomtal.

- Soirée théâtrale avec la troupe des Rascalous, à 20 h 30 à la salle des associations.

Villefranche-de-Panat.

- Quine du comité des fêtes de La Besse, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Dimanche 5 mars

Agen-d’Aveyron.

- Quine du relais paroissial, à 14 h à la salle des fêtes.

Albres (Les).

- Déjeuner tripous - tête de veau, à 8 h à la salle des fêtes.

Aubin.

- Quine de la pétanque du Gua, à 14 h 30 à la salle Pierre-Beffre.

Camjac.

- Quine des chasseurs, à 14 h à la salle des fêtes.

Capdenac-Gare.

- Thé dansant animé par Didier Malvezin, à 14 h 30 à la salle Agora.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Petit-déjeuner de la pétanque, à 8 h à la salle de l’Ady.

Coussergues.

- Quine de la chasse, à 14 h 30 à la salle des fetes.

Drulhe.

- Déjeuner org. par le club de foot, à 7 h 30 à la salle des fêtes.

Entraygues-sur-Truyère.

- Carnaval - 15h, rassemblement de chars ; goûter, sur la place de la République.

- Festival sur «Les Gants au cinéma» ; conférence ludique et participative sur les gants, à 10 h au cinéma.

Espalion.

- Salon professionnel des Vins d’Aveyron, de 10 h à 19 h.

Flagnac.

- Déjeuner tête et daube de sanglier, à 8 h à la salle d’animation.

Fouillade (La).

- Concert de la chorale Double Croche et la chorale Occitan Cantanha Albi, à 15 h en l’église.

Gabriac.

- Quine de la Maison d’accueil les Cazelles, à 14 h à la salle des fêtes.

Laissac.

- Troc and Co organisé par les associations de pêche de Rodez, Druelle et l’ACCN, de 8 h à 17 h au centre social.

Luc.

- Déjeuner tripous ou andouilles, à 8 h. à la maison du rugby.

Monastère (Le).

- Premier Troc and Co - déjeuner, brocante, conférences sur la pêche, de 8 h à 17 h au centre social.

Moyrazès.

- Quine de l’ADMR du pays baraquevillois, à 14 h à la salle des Arméniès.

Naucelle.

- Quine des ainés, à 14 h à la salle des «2 Viaducs».

Nauviale.

- Spectacle «Lune Lautre», à 15 h à la salle des fêtes.

Nayrac (Le).

- Lectures théâtralisées - MUSIQU’A LIRE - Croisillon et Compagnie, à 17 h à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château.

- 13ème édition du festival du livre et des auteurs, de 10 h à 18 h A L’Athyrium.

Pont-de-Salars.

- Quine du LSH, à 14 h à la salle des fêtes.

Rignac.

- Thé dansant l'après-midi animé par Sébastien Dewez, au profit de l’association Rétina (maladie des yeux). Espace André-Jarlan.

Rodelle.

- Petit-déjeuner ris d’agneau ou tripous, à 8 h à la salle des fêtes de St Julien de Rodelle.

Rodez.

- Vide-greniers, toute la journée à la Menuiserie.

Saint-Christophe-Vallon.

- Vide-grenier, de 8 h à 16 h 30 à la salle des fêtes.

Saint-Félix-de-Lunel.

- Quine de l’associatin entre Dazes et Dourdou, à 14 h à l’Espace des Cultures Locales à Lunel.

Saint-Léons.

- Quine de la société de chasse, à 14 h 30 à l'espace Jean-Henri-Fabre.

Salles-la-Source.

- Déjeuner du sport quilles, à 8 h Salle des fêtes de Souyri.

Salmiech.

- Repas des chasseurs de Crayssac-La Bastide, de 8 h à 14 h à la salle des fêtes.

Thérondels.

- Concours de belote, à 14 h à la salle des fêtes.

Valady.

- Quine des ainés, à 14 h 30 à la salle des fêtes de Nuces.

Valzergues.

- Quine du club Loisirs et culture, à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Villecomtal.

- Après-midi théâtral avec la troupe des Rascalous, à 14 h 30 à la salle des animations.

Viviez.

- Quine des supporters de l’OM, à 14 h 30 à l’espace Jacques-Rey.