Dernier match à domicile : victoire obligatoire congre Marssac

Ce dimanche à 15H au stade Henri Lagarde, l’entente Villefranche/St Antonin disputera son dernier match à domicile de la phase qualificative. Le succès est obligatoire.

Avec la réception de Marssac, la lanterne rouge de la poule, l’Entente se doit de gagner son dernier match sur sa pelouse. Les visiteurs connaissent une saison galère. Les locaux ont un devoir impérieux de résultat dans l’optique de la qualification. Tout faux pas ou absence de bonus offensif serait incompatible avec les objectifs annoncés. L’Entente semble a priori à l’abri d’une telle mésaventure à la condition expresse de respecter l’adversaire et le jeu. Au match aller, l’Entente avait mis une mi-temps avant de prendre la mesure de son adversaire et de s’imposer 23-0. À ce jour, le groupe a trouvé son rythme de croisière et l’intégration de juniors amène une nouvelle donne. Croire que ce match sera une simple formalité serait suicidaire. Pour cette rencontre, les entraîneurs auront l’embarras du choix pour composer leur groupe avec le retour de plusieurs joueurs.

Le club organise un repas d’avant match sous chapiteau chauffé avec au menu : bouchée à la reine – brochette de bœuf – aligot – tarte aux pommes- vin et café compris au prix de 15 €. Réservations au 06 32 26 53 41.