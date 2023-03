Football : les clés du match Niort-Rodez

Rodez se déplace sur la pelouse de Niort, samedi, à 19 heures, dans un match de tous les dangers, comptant pour la 26e journée de Ligue 2.

Avant-dernier contre dernier. 19e contre 20e. Niort contre Rodez. Voilà ce qui attend les sang et or ce samedi, seulement trois jours après leur humiliation contre le Toulouse football club en quart de finale de Coupe de France (6-1).

Un match ultra important pour la suite de la saison ruthénoise, qui sera forcément impactée par le résultat de cette confrontation. « Défaite interdite, a prévenu Santini devant la presse, vendredi. On joue la première finale de notre championnat. Jusqu’ici, on a fait des bonnes choses, mais on ne prend pas de points. Alors, on doit en prendre dans un match contre une équipe qui est juste devant nous. »

Mendes ratera le retour à Niort

Déjà bien assez longue, la liste des absents ruthénois s'est allongée encore un peu plus ces dernières heures, avec le forfait de l'attaquant Joseph Mendes. « Il devait jouer, mais il s’est arrêté au tout début de l’entraînement (vendredi). On va voir comment ça va évoluer, mais bon… », expliquait Santini en début d’après-midi à propos de son attaquant Joseph Mendes. Et de poursuivre : « Il a senti une contracture à l’adducteur. » Sans surprise, ce dernier ne figure pas dans le groupe pour affronter son ancien club.

Son absence s'ajoute à celles d'Abdennour, Cibois, Mpasi, Chougrani, et Mouyokolo. Santini ayant fait le choix de ne pas retenir Park, pourtant titulaire au milieu mercredi, et Kutateladze.

Boutobba, un atout de taille

Côté Niortais, peu d'absences sont à signaler, si ce n'est Godwin et Merdji, qui reviennent de blessure et qui devraient être trop courts pour jouer ce match.

Le coach arrivé en février dans les Deux-Sèvres, Oumar Tchomogo, pourra notamment compter sur son homme fort : Bilal Boutobba. Si ce dernier a mis du temps à se révéler, il est devenu incontournable en Ligue 2 depuis deux saisons. Sept buts et autant de passes décisives l’an passé, déjà neuf réalisations pour trois galettes délivrées sur l’exercice 2022-2023 : son bilan parle pour lui. Et, vu à quel point son coach actuel, Oumar Tchomogo, et celui qui avait commencé la saison sur le banc des Chamois, Rui Almeida, lui font confiance (24 titularisations), les chiffres pourraient encore grimper d’ici au 2 juin. En espérant pour le Raf que le compteur n’évolue pas dès ce samedi.

Lors du match aller entre Rodez et Niort, Boutobba avait donné quelques maux de tête à la défense sang et or, parachevant sa bonne prestation d’ensemble par un but de renard des surfaces à l’heure de jeu.

La présence du natif de Marseille est une aubaine dans une équipe comme Niort, qui joue le maintien. Mais ce dernier n’a pas la solution à tous les problèmes des siens, lui qui n’a rien pu faire pour empêcher les deux dernières défaites des Chamois contre Le Havre (1-0) et le Paris FC (3-0).