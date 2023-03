Najac. La Rur@linette à pied d’œuvre pour informer les habitants

C’est parti depuis le mois de février et l’action ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les permanences France Service, dans un camping-car aménagé où deux animatrices recevront les personnes pour les accompagner dans les démarches administratives en ligne.

Ce service est gratuit et ouvert à tous dans un éventail très large tous les vendredis matin sur l’esplanade Hubert Bouyssière de 9 h 30 à 12 h 30. Un accès PMR est également possible au rez-de-chaussée de la conciergerie des lieux communs dans les anciens bureaux de la communauté des communes à côté de l’ADMR. Contacter les animatrices de la Rur@linette Adélaïde et Marie pour toute demande de renseignements au 06 42 79 23 04 ou ruralinette.aveyron@famillesrurales.org.

Les services proposés visent à apporter une information de premier niveau avec des réponses aux questions, accompagnement des démarches administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire, de la carte grise et tant d’autres casse-tête administratifs.