Curières. L’association SAJE à l’heure des crèpes

Les adhérents de l’association SAJE (pour Seniors Adultes Jeunes Enfants), dont le but de tisser des liens entre tous, s’étaient donné rendez-vous récemment pour le traditionnel repas "Crêpes". Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel de la gourmandise et ont ainsi pu apprécier les quantités de crêpes salées et sucrées préparées pour l’occasion. L’après-midi s’est poursuivie, pour certains, par des parties de belote et, pour d’autres personnes, par une belle balade sous un vent glacial. Rendez vous est d’ores et déjà pris pour une prochaine rencontre dont l’objet reste à préciser.