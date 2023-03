Connac. L’atelier bleu, un lieu d’exposition actif

L’Atelier Bleu à Connac est issu d’un projet de longue date qui a vu le jour au début du mois de juin de l’année 2022. L’objectif de la Galerie est d’exposer des artistes graphistes, sculpteurs… et de les faire se rencontrer.

L’Atelier Bleu se situe dans le bourg de Connac sur la communauté de communes de Réquista, village riche en histoire et entouré de magnifiques paysages de la Vallée du Tarn.

Durant la saison précédente, de juin 2022 à janvier 2023, différentes thématiques artistiques ont été abordées : l’exposition de l’inauguration le 11 juin 2022 a réuni une gamme d’artistes rassemblant à peu près toutes les techniques plastiques : peinture, gravure, collage, photo, sculptures sur bois, sur pierre, en fer ou en bronze. Un jeune photographe parisien, Théo Delacour, a fait découvrir le monde Urbex avec de superbes clichés sur les catacombes et les méandres du métro parisien. Par ailleurs, Carolyn Decaly nous a emmenés dans son univers surréaliste. Ensuite, avec Souraïa Abdallah, peintre de l’île de Mayotte, nous sommes entrés dans un monde mystique plein de la mangrove et de corps de femmes végétalisés. Actuellement, et jusqu’au prochain vernissage a lieu une exposition constituée d’une gamme d’artistes classiques et contemporains. L’œuvre clé du moment est un paysage impressionniste d’Émilien Mulot Durivage, artiste ayant travaillé et exposé à la fin du XIXe siècle avec Cézanne, Degas et Renoir.

Il y a également une très belle aquarelle de la même époque du peintre A. Yoshida, peintre japonais.

En dehors des artistes qui ont exposé et qui sont cités précédemment, nous pouvons admirer des gravures de Sylvestre Bouquet, auteur de bandes dessinées, des dessins-collages de Céline Delabre, illustratrice de livres pour enfants, des dessins de La Koorbe, artiste baroudeuse, de Goulwen Brager, dessinateur de talent et musicien. Sont à voir également quelques belles sculptures, notamment un bronze d’Abel Reis, artiste brésilien, une très sympathique sculpture métallique de Daniel Ney et différentes sculptures en bois d’Hervé Budde.

À compter de la mi-avril, les expositions individuelles reprendront avec Jean-Claude Brandy, photographe guadeloupéen.

Suivront ensuite régulièrement, environ tous les mois et demi, des expositions d’artistes d’ici ou d’ailleurs.

Depuis l’inauguration de la Galerie, les hôtes ont eu la joie d’accueillir un grand nombre de visiteurs, ce qui les conforte dans l’idée que les arts plastiques ont toute leur place dans les campagnes et ne sont pas l’apanage du monde urbain. Pousser la porte d’une galerie d’art pour s’enrichir d’un monde visuel empli de formes et de couleurs est à la portée de tout un chacun grâce à ce type de projets.

L’Atelier Bleu est ouvert tous les jours de 14 h à 18 h (en cette saison, il est préférable d’annoncer sa venue au 06 21 66 48 05). Vous pouvez vous tenir informés de l’actualité de la Galerie en vous inscrivant sur latelierbleu3@gmail.com ou sur le site latelierbleu3.fr

Hervé Budde 47 place des Couffinhals 12170 Connac.