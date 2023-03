Le carburant est à prix coûtant chez Leclerc depuis ce vendredi 3 mars : jusqu'à quand en profiter ?

Michel-Edouard Leclerc a annoncé, ce vendredi matin, sur France Info le retour du carburant à prix coûtant dans ses stations-services de ce vendredi 3 mars au dimanche 5 mars.

Invité sur France Info ce vendredi 3 mars matin, Michel-Edouard Leclerc, le patron du groupe E.Leclerc a annoncé le retour dans ses stations-service du carburant à prix coûtant. Une bonne nouvelle pour les consommateurs et usagers de la route dans le contexte actuel d'inflation.

L'opération se déroule à partir de ce vendredi 3 mars jusqu'au dimanche 5 mars inclus.

Pourquoi attendre que le carburant atteigne 2€ pour le vendre moins cher ?



Du 3 au 5 mars, https://t.co/sZQSQjenoD vend ses carburants à prix coûtant afin de protéger le pouvoir d’achat des Français. Nous étions déjà parmi les moins chers et nous le ré-affirmons. pic.twitter.com/kMYUMn8gfb — E.Leclerc (@Leclerc) March 3, 2023

"Il y a beaucoup de Français qui rentrent de vacances ce week-end et on va leur proposer le carburant le moins cher possible. Avant les grèves, les éventuels blocages et peut-être des pénuries, c'est un effort que l'on fait pour les Français", a-t-il expliqué.

? Carburant ➡️ "Ce week-end, l’essence sera à prix coûtant dans les centres Leclerc”, annonce Michel-Edouard Leclerc. “Je ne produis pas le pétrole. Si Total me garantit qu’il va me faire cette ristourne, je m’engage à la retourner intégralement au consommateur.” pic.twitter.com/pVG3R3jysN — franceinfo (@franceinfo) March 3, 2023

"Ce qui représente un effort pour Leclerc de 5 à 6 centimes", a-t-il précisé à nos confrères de France Info.