Laguiole. Le préfet de la Lozère en visite sur le PNR

Le préfet de Lozère Philippe Castanet est venu dernièrement à la rencontre du président du Parc naturel régional de l’Aubrac, Bernard Bastide, à Nasbinals.

Un panorama général des actions du Parc a pu lui être présenté et des visites de terrain, notamment à la station du Fer à cheval à Nasbinals et au moulin de la Folle à Malbouzon, ont permis de faire un focus sur les enjeux des bandes boisées face au changement climatique, les aménagements du chemin de Saint-Jacques, la filière pierre et le devenir des burons.

Les premiers produits alimentaires bénéficiant de la marque Valeur Parc naturel régional, le Thé d’Aubrac et les chips des Pépites de l’Aubrac, lui ont été offerts.