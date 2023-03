Occitanie : quand le roquefort s'invite dans la panna cotta

Cette recette audacieuse de "La cuisine des mousquetaires" sera diffusée ce samedi 4 mars à 11h30 sur France 3.



La panna cotta est un dessert italien à base de lait, de sucre, de crème et de gélatine. Elle peut être aromatisée au rhum, au chocolat, à la vanille ou aux fruits, notamment des agrumes. Mais aromatisée au chou-fleur et au roquefort, voilà qui est singulier. c'est la recette que propose pourtant l'émission "La cuisine des mousquetaires", qui sera diffusée ce samedi 4 mars à 11h30 sur France 3 Occitanie, avec en invitées d'honneur les brebis des Monts de Lacaune, premières intervenantes dans la fabrication de ce roquefort, qui s'appelle La Pastourelle, rien de moins que le double médaillé d'or au concours général agricole des salons de l'agriculture 2022 et 2023. La star du moment !

En plus de ces deux ingrédients surprenants, du piment d'Espelette, des noix et des échalottes font partie de cette recette qui n'a plus grand chose d'un dessert. De quoi bousculer les sens.

A voir donc ce samedi, mais si votre curiosité ne peut tenir, la recette est à voir ici. Bon appétit !