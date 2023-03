Participez à la 16e édition du Prix Nougaro

Prix Nougaro 16ème édition : infos inscriptions

Le Prix Nougaro en quelques mots

Né sous l’impulsion du Président de la Région Midi-Pyrénées Martin Malvy au début des années 2000, le Prix Nougaro a vocation à soutenir les jeunes talents. Après une année blanche liée au contexte sanitaire, ce Prix est revenu en 2021 sous une nouvelle forme imaginée par la Région Occitanie et Passerelle Productions.

Un Prix dans l’air du temps

Le Prix d’écriture Claude Nougaro est devenu le Prix Nougaro. Ce changement de nom répondait à une volonté forte d’ouvrir le concours à tous les talents créatifs de la région, en intégrant de nouvelles pratiques contemporaines (podcast ou vidéo courte par exemple) dans les catégories proposées, faisant du Prix Nougaro un concours d’expression artistique. Chaque catégorie a également été rebaptisée selon des titres de chanson de Claude Nougaro : « Sing sing song », « Le cinéma », « Schplaouch », « Plume d’ange » et « Ò mon país ».

L’inclusion comme maître mot

Le Prix Nougaro doit être un tremplin accessible à tout le monde. Tout jeune candidat, scolarisé ou non, habitant de ville ou de village doit pouvoir facilement postuler au Prix Nougaro. Une attention particulière sera ainsi portée à l’accessibilité du Prix, ainsi qu’à sa promotion sur le territoire.

La transmission, valeur du Prix Nougaro

Le Prix Nougaro est aussi un moyen de promouvoir le patrimoine artistique de la région Occitanie, à travers la thématisation des éditions. Pour la 15e édition, dédiée à Claude Nougaro, la catégorie “Ò mon país” permettait aux candidats de proposer une “ode à la Claude” (une ode à un département, à une ville, un village, un quartier). Pour cette 16e édition, c’est au tour du peintre ruthénois Pierre Soulages d’être mis à l’honneur. Les candidats seront invités à créer une œuvre faisant la part belle à « l’espoir » (en clin d’œil à la lumière qui jaillit du noir, chère à Soulages). Cette édition récompensera donc des œuvres inédites créées sur thème libre par des jeunes âgés de 15 et 25 ans, originaires d’Occitanie, dans une des 5 catégories suivantes :

Une nouvelle édition qui met Pierre Soulages à l’honneur

Le couple parrain/marraine de la 16e édition



TÉTÉ Auteur, compositeur, interprète

Tété est un chanteur français, originaire du Sénégal, il est arrivé en France à l’âge de 5 ans. Dès son arrivée en France il se met à écouter des musiques jazz ou encore de la pop comme les Beatles. A la fin des années 90, Tété s’installe à Paris et joue dans les petites salles, le métro et les bars de la capitale. En 2003, l’album A la faveur de l’automne permet à Tété d’être révélé au grand public. L’album rencontre un vif succès et devient disque d’or. En 2008, Tété fait une incursion sur le petit écran, aux côtés d’André Manoukian pour animer l’émission hebdomadaire Tété où Dédé sur France 5. En Novembre 2022, le chanteur publie un nouvel album « À la faveur des rencontres ».

Mélanie Toubeau Cadreuse, monteuse, Chroniqueuse Allociné et autrice de « T’as la Ref ? » au éditions Hors-Collection

Mélanie Toubeau a commencé sa carrière comme monteuse pour des chaînes YouTube de divertissement, comme Madmoizelle, Golden Moustache et Topito. En 2017, elle crée sa propre chaîne YouTube, "La Manie du Cinéma", où elle partage son amour du 7e art au travers de reportages sur l'industrie cinématographique, d'analyses de films et d'interviews. Passionnée par l'histoire du cinéma, son rêve est de faire découvrir cet art autrement et au plus grand nombre. Avec son format "T'as la Ref ?", elle tire son premier livre du même nom, aux éditions Hors Collection.





Les grandes étapes de la 16e édition du Prix Nougaro :

24 janvier 2023 : Ouverture des inscriptions

03 avril 2023 : Date limite de dépôt des projets

Avril-Mai 2023 : Réunion des jurys pour délibération

Juin 2023 : Remise des prix



Participez à la 16e édition du Prix Nougaro ! Inscriptions jusqu’au 03 avril 2023

Le règlement complet est à retrouver sur le site officiel du Prix Nougaro https://prixnougaro.laregion.fr/