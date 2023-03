Durenque. Tress’age un atelier autour du végétal

Kalbéni, le Point Info Seniors en partenariat avec l’ADMR, le Centre de Soins Infirmier, le Pôle de Santé du Réquistanais, l’Ehpad JB Delfau, Génération Mouvement avec le soutien de la Conférence des financeurs, du Département, de la communauté de communes du réquistanais proposent aux seniors un atelier de création en lien avec la nature ; Tress’age. Pendant les mois d’hiver sont proposés quatre ateliers animés par Laurence Mariue qui s’appuie sur une collecte dans la nature pour créer des objets à partir de tissage. A la suite des couronnes de Noël, des mangeoires à oiseaux, les seniors travaillent à une œuvre commune qui sera fixée dans le village. Par ces ateliers les seniors découvrent une technique ancestrale d’assemblage non pas par des fils mais grâce à des matériaux collectés dans la nature. A la suite de ces ateliers créatifs les seniors vont participer à des ateliers physiques encadrés par Vincent Costes enseignant en activité physiques adaptées autour d’une initiation à la pratique de la marche nordique, au tir à l’arc et à la boccia (jeu de boules). Des ateliers où l’on retrouve un équilibre entre créativité et activités physiques. Suivra l’exposition de l’ensemble des œuvres réalisées sur les dix communes et à l’Ehpad le samedi 15 avril à compter de 14 heures à Rullac Saint Cirq.