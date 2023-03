Espalion. Une collecte décevante malgré le soutien des judokas

Pour cette collecte du mois de février, 123 généreux donneurs se sont présentés à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt, pour faire ce don de soi qu’est le don de sang permettant de soigner les malades et accidentés. Depuis plusieurs mois, les réserves en produits sanguins sont toujours aussi dangereusement basses et leur générosité va permettre de combler en partie ce déficit, mais il reste encore tellement à faire…

Le club du Judo Espalionnais, autour de Roland Girbal, s’est pourtant énormément mobilisé pour la réussite de cette collecte, mais, comme dans la majorité des collectes en Occitanie, de nombreux donneurs ne se sont pas présentés. Espérons que tous ces jeunes judokas qui sont venus pour la photo de fin de collecte seront convaincus de la beauté de ce geste de don de soi et, qu’ils deviendront plus tard des donneurs fidèles. À noter qu’en septembre 2021, lors d’une précédente collecte soutenue par le club de judo, 204 donneurs s’étaient présentés et pourtant en ce mois de février, les judokas y ont mis autant de cœur

À nouveau, il est à signaler que 7 personnes se sont présentées pour un premier don Ils sont l’avenir de cette action civique et généreuse

L’EFS et l’Association pour le Don de Sang Bénévole du Nord-Aveyron, remercient vivement tous les généreux donneurs qui se sont présentés et, vous donnent rendez-vous les 3 et 4 mai pour une prochaine collecte qui devrait être effectuée avec le soutien des clubs de quilles d’Espalion et Saint-Côme-d’Olt.

Les membres du Judo club et de l’Association pour le Don de Sang Bénévole du Nord-Aveyron.