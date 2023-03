Une voiture tombe dans un ravin, le sauvetage spectaculaire des pompiers du Gard en images

La voiture et son conducteur de 72 ans ont fait une chute de 20 mètres dans ce ravin entre le Gard et la Lozère.

Les secours sont intervenus à 19 h 30 dans la commune de Portes (Gard), tout près de la frontière avec la Lozère, pour venir en aide à un conducteur piégé dans sa voiture tombée dans un ravin, jeudi 2 mars 2023.

Premier constat : le véhicule avait chuté d'au moins d'une vingtaine de mètres, et elle menaçait de glisser encore dix mètres plus bas. Les gros moyens ont alors été déployés pour sécuriser la voiture au plus vite.

Un conducteur de 72 ans

Avec les sapeurs-pompiers du Gard, une équipe du Grimp d'Alès (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) a été chargée de stabiliser la voiture puis est descendue pour aborder, médicaliser et extraire le conducteur à l'aide d'une corde.

La victime est un homme de 72 ans, elle s'en est sortie "miraculeusement avec des blessures légères", témoignent les secours. Le conducteur a été transporté par ambulance sur le centre hospitalier d'Alès pour des contrôles radios.