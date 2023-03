Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l'actualité.

Au sommaire

INTEMPÉRIES : LES VITICULTEURS SE PRÉPARENT

Quelques heures de gel et c’est tout une année de travail qui s’envole. Les viticulteurs cherchent la parade pour protéger leurs vignes. Et des solutions existent comme nous le montrera TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest.

UKRAINE : 1 AN DÉJÀ !

Un an après le début de la guerre, les réfugiés ukrainiens s’intègrent dans la société française. Rencontre dans ce journal avec deux employées bien installées près de Metz. Un reportage de Moselle TV

SPORT : À L'ASSAUT D'UNE CASCADE DE GLACE

À la montagne il n’y a pas que le ski ou les sorties en raquettes. La preuve dans cette édition avec l’escalade de cascade de glace. Une activité impressionnante que nous fera découvrir TéléGrenoble

BACHATA : UN AMBASSADEUR MONDIAL TROYEN

Et on se réchauffera quelque peu en fin de journal avec le portrait de l’ambassadeur mondial de la Bachata. Son représentant n’est pas latino-américain mais Troyen et il se nomme : "Samy El Magico".