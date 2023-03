Voici tout ce qu'il faut savoir sur le chèque énergie 2023, versé à partir de fin mars

À partir de la fin mars, près de 6 millions de foyers vont toucher progressivement leur nouveau chèque énergie. Cette aide sociale comprise entre 48 et 277 €, selon les revenus du ménage, permet de régler vos factures d’électricité, de gaz ou de fioul, de financer l’achat de combustible ou de réduire le coût de certains travaux de rénovation énergétique.





Quelles sont les conditions pour bénéficier du chèque énergie ?

Pour bénéficier du chèque énergie, le revenu fiscal de référence (RFR) doit être inférieur à 10 800 € par unité de consommation (UC). À savoir qu’une unité de consommation équivaut à une personne dans le foyer. La 2e personne représente 0,5 UC et chaque personne supplémentaire 0,3 UC. Le RFR est, quant à lui, indiqué sur l’avis d’imposition 2022 concernant les revenus de 2021. Pour un couple, le revenu fiscal à ne pas dépasser s’élève à 16 200 € (+ 3 240 € par personne en plus dans le foyer).

Depuis 2021, les résidents en EHPAD peuvent aussi bénéficier du chèque énergie.

Quel est le montant du chèque énergie ?

Sauf revalorisation de la part du gouvernement, le montant du chèque énergie 2023 devrait être le même que celui de 2022. Concrètement, il est compris entre 48 € et 277 €.

Chèque énergie : le barème 2023

Nombre d'UC Revenu fiscal inférieur à 5 600 € Revenu fiscal compris entre 5 600 et 6 999 € Revenu fiscal compris entre 6 700 et 7 700 € Revenu fiscal compris entre 7 700 et 10 800 € 1 UC (1 personne) 194 € 146 € 98 € 48 € Entre 1 et 2 UC (2 personnes) 240 € 176 € 113 € 63 € 2 UC ou plus (3 personnes ou plus) 277 € 202 € 126 € 76 €

Quand le chèque énergie est-il versé ?

Une fois par an, le chèque énergie est adressé au domicile des bénéficiaires, qui le retrouveront dans leur boîte aux lettres. La date d’envoi diffère selon le département de résidence. Sa période de versement est comprise généralement entre le 30 mars et le 29 avril si l'on se fie aux dates des années précédentes. L'envoi du chèque énergie par courrier à la dernière adresse connue des services fiscaux s'effectue sur cinq semaines. En sachant qu’il faudra compter entre 2 et 4 jours entre l’envoi et la réception compte tenu des délais postaux.

Les chèques énergie peuvent être utilisés jusqu’au 31 mars de l'année suivant son émission. Ainsi, la validité du chèque énergie 2023 prendra fin le 31 mars 2024. Cette date est à retrouver au dos du chèque papier.

Un simulateur pour tester votre éligibilité Afin que les foyers puissent tester leur éligibilité au chèque énergie 2023, le gouvernement a mis à disposition un simulateur dédié sur le site chequeenergie.gouv.fr. Il requiert le numéro fiscal, inscrit sur le dernier avis d’impôt.

Le chèque énergie est-il cumulable avec d'autres aides ?

Oui. le chèque énergie est cumulable avec deux autres dispositifs exceptionnels mis en place pour soulager le budget des Français : il s’agit du chèque énergie fioul d’un montant de 100 ou 200 € et de l'aide pour le chauffage au bois d’un montant compris entre 50 et 200 €.

Comment utiliser le chèque énergie ?

Son bénéficiaire peut l'utiliser pour payer tout ou partie d’une facture d’énergie ou pour acheter du combustible comme le fioul, le bois ou des pellets. Il peut également servir à régler les charges d'énergie incluses dans la redevance si la personne réside dans un logement-foyer, une maison de retraite ou un Ehpad. Enfin, il est valable pour financer certains travaux de rénovation énergétique (isolation, installation d’une chaudière à granulés, d’une pompe à chaleur, etc.), à condition de les faire réaliser par un professionnel RGE (Reconnu garant de l’environnement). En revanche, vous ne pouvez pas l'utiliser pour payer du carburant.

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour utiliser le chèque énergie 2023 :

- Vous pourrez l’envoyer à votre fournisseur d’énergie ou à l’entreprise RGE qui déduira son montant de votre prochaine facture ;

- Le chèque énergie peut être utilisé en ligne sur le site consacré au dispositif. Votre numéro de chèque, le code à gratter et vos références client seront nécessaires. La liste des fournisseurs d’électricité et de gaz acceptant ce type de paiement est disponible en ligne ;

- Il est possible de demander l'attribution automatique au fournisseur d'énergie. La démarche peut se faire en ligne ou en cochant la case dédiée sur votre chèque. Les chèques suivants seront envoyés au fournisseur qui les déduira de la facture, sans intervention de votre part.