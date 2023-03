Aveyron : ThéâtraVallon à Marcillac, sept spectacles pour cette 17e édition aux multiples facettes

Les 10,11 et 12 mars, la salle des fêtes de Marcillac accueillera le festival ThéâtraVallon organisé par Vallon de cultures, en partenariat avec le service culturel du Département.



Pour cette 17e édition de ThéâtraVallon, la scène de théâtre amateur présentera une programmation aux facettes multiples pour un public familial.

Sept spectacles ont été sélectionnés pour faire découvrir le travail de troupes passionnées venues des quatre coins de l’Hexagone.

Il y aura de l’humour avec des clowns, un duo de mime burlesque et déjanté, et deux œuvres classiques revisitées : une adaptation désopilante du "Tour du monde" de Jules Verne, et une version rock-and-roll du fameux Cyrano d’Edmond Rostand. Mais aussi du suspense, avec une comédie policière intrigante, et de l’émotion, dans une rencontre amoureuse brouillée par l’espace- temps, comme dans l’intensité d’un récit journalistique bouleversant.

Voici le programme complet des trois jours du festival (billetterie sur place).

Vendredi 10 mars

A 20 h 30 : "Le temps n’existe pas" (Théâtre pour Demain et Après, Onet-le-Château). Comédie dramatique (1 h 15) à partir de 12 ans. Un vieil homme et sa jeune voisine… une drôle d’histoire qui bouscule nos émotions.

Samedi 11 mars

À 14 heures : "L’avide homme" (Duo Double Mètre & Contremètre, Aubières-63) . Théâtre gestuel, burlesque, poétique et muet (1 heure) à partir de 8 ans.

Samedi 11 mars (16 h 30) : "La chanson de l’éléphant" (Cie le Rideau Bleu, Grigny-91). Thriller psychologique (1 h 15) à partir de 12ans.

À 21 heures : "Cyrano de Bergerac (Cie Le Poil de la bête, Estoublon-04). Comédie dramatique tout public (1 h 30).

Une version raccourcie, mais qui reste fidèle au chef-d’œuvre d’Edmond Rostand, avec des costumes et des décors quelque peu chamboulés (photo).

Dimanche 12 mars

À 11 heures : "Ça passe" (Cie entre Cour et Jardin, Figeac- 46). Une version clownesque de la famille dans laquelle chacun pourra s’identifier.

À 14 heure "Le tour du monde en 80 jours" (Cie Clémentine, Les Martelles-34).

Comédie (1 h 30), tout public. Une adaptation hilarante du roman de Jules Verne.

A 16 h 30 : "Le dernier cèdre du Liban". Drame (12 h 15) à partir de 12 ans. Un spectacle puissant, intense et terriblement captivant.

Tarifs : 8 € le spectacle (8 €), (5 € tarif réduit), 30 € pass festival 7 spectacles (15 € moins de 18 ans.

Entracte gourmand

Samedi 11 mars, à partir de 19 heures : entracte gourmand (10 €) avec la découverte des vins des différents producteurs de mansois suivie de la dégustation du "cassoulet Cyrano" Réservation conseillée :

vllondecultures@gmail.com