Thérondels. Des trottinettes pour les écoliers

Tous les ans l’association des parents d’élèves (APE) offre un cadeau de Noël à l’école.

Cette année, c’est à la veille des vacances de février que les élèves ont profité de ce geste généreux dont le choix s’est porté sur trois trottinettes.

En effet, Alice, l’institutrice avait fait le constat qu’il n’y avait pas de vélo ou de trottinettes adaptés à la taille des plus grands et de ce fait ceux-ci regardaient les petits jouer avec les leurs.

L’APE a donc décidé de pallier à ce problème et a offert trois trottinettes à l’école ce qui permettra à tous, petits et grands de profiter au maximum du temps de récréation et de le rendre plus ludique. Un set de panneaux routiers a également été offert par l’APE ce qui permettra aux enfants d’apprendre le code de la route tout en s’amusant.