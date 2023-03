Disparition de Leslie et Kevin : les deux corps retrouvés

Plus de trois mois après la disparition de Leslie Hoorelbeke (22 ans) et Kevin Trompat (21 ans), leurs corps ont été retrouvés lors de fouilles entamées à Puyravault et Virson (Charente-Maritime) vendredi 3 mars. Le jeune couple avait disparu fin novembre.



Selon Le Parisien, les enquêteurs ont retrouvé les dépouilles de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans. Le corps de Kevin a été découvert vendredi soir dans une forêt, indique la rédaction du Parisien, et celui de Leslie dans la matinée de ce samedi 4 mars, sur indications d’un des deux hommes mis en examen. Ces fouilles en Charente-Maritime ont été lancées alors que l’enquête a pris un nouveau tournant dans cette affaire cette semaine. Deux hommes ont été mis en examen jeudi 2 et vendredi 3 mars, dont un pour "assassinats". Des analyses complémentaires doivent être effectuées et les autopsies des deux corps auront lieu prochainement, précise encore Le Parisien. Le jeune couple n’avait plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, bourg de 2 000 habitants proche de Niort (Deux-Sèvres).