Football : les réactions après la très importante victoire de Rodez à Niort

En gagnant sur le fil à Niort (2-3), les Ruthénois se sont donné de l'air en bas du classement. Les réactions.

Didier Santini, entraîneur de Rodez :

Je ressens de la joie, du plaisir. La fin de match a été un peu dingue. J’aurais préféré ne pas prendre le deuxième but. Mais on a su réagir, même à ce moment-là. On est resté dans un bloc compact, les consignes étaient de jouer vite dès qu’on récupérait le ballon, si c’était possible, ou sinon de travailler sur la largeur, d’être patient avec le ballon. Je pense qu’on l’a bien fait. Il y a eu de bonnes choses. Le point négatif, c‘est qu’on s’est fait ouvrir deux fois à l‘intérieur et qu’on s’est pris deux buts. Le scénario de match montre le caractère des joueurs, leur tempérament, qu’ils savent rester bien en place et jouer le coup à fond. ça fait du bien.

Oumar Tchomogo, entraîneur de Niort :

On a l’impression d’être passé à côté de notre match. Les deux premiers buts qu’on prend, on peut les éviter. Il y a des moments où on a manqué d’impact, où on n’a pas été assez bons sur les deuxièmes ballons. Cette défaite nous fait très mal. À nous de nous accrocher.

Lucas Buadès, défenseur et buteur de Rodez à Niort :