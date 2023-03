Football : Rodez veut entretenir son espoir de maintien en Ligue 2 face à Niort après le cauchemar vécu à Toulouse

Rodez (20e) se déplace sur la pelouse de Niort (19e), ce samedi à 19 heures, pour un duel entre (très) mal classés. Les hommes de Didier Santini devront mettre le cauchemar vécu à Toulouse en Coupe de France (6-1) de côté, s’ils veulent enrayer leur série de huit journées consécutives sans victoire en championnat et entretenir l’espoir de maintien.

Cette saison, quand le Raf sort d’une rencontre de Coupe de France, il aborde le match de championnat du week-end suivant avec une grande dose de confiance, que seul un exploit dans la doyenne des compétitions peut apporter. Mais ce samedi, les choses sont différentes. Bien différentes même. Parce que cette fois, les sang et or sortent d’une humiliation contre Toulouse, et qu’ils s’apprêtent à retrouver Niort, dans un match de tous les dangers entre les deux derniers du classement de Ligue 2. Avec Rodez dans la peau du plus mauvais élève.

"Défaite interdite"

Une opposition forcément capitale pour la suite de la saison ruthénoise, qui déterminera en partie si le club du Piton peut encore rêver de se retrouver dans l’antichambre de l’élite la saison prochaine, ou s’il doit commencer petit à petit à se faire une raison malgré lui. "Défaite interdite, a prévenu Santini devant la presse, hier. On joue la première finale de notre championnat. Jusqu’ici, on a fait des bonnes choses, mais on ne prend pas de points. Alors, on doit en prendre dans un match contre une équipe qui est juste devant nous." À lui de poursuivre : "Il restera des matches derrière, mais on a déjà raté pas mal de rendez-vous importants cette saison, on aurait pu avoir plus de points, mais on ne les a pas… Il ne faut pas être distancés !"

Cette obligation de résultat en terre niortaise force les Aveyronnais à rapidement oublier le dernier volet de leur folle épopée en Coupe de France. Et ce ne sera pas simple au vu du "sentiment de honte", dont faisaient part plusieurs joueurs dans les travées du Stadium, après la partie. Même si Santini affirme avoir, lui, déjà tourné la page : "Il faut passer à autre chose, et se concentrer sur notre niveau. Et notre niveau, ce n’est pas Toulouse, c’est la Ligue 2 et notre classement. Si contre Niort, des joueurs ont encore Toulouse en tête, c’est qu’ils n’ont pas compris le sport de haut niveau. Le championnat, c’est la priorité, je l’ai toujours dit."

Une défense toujours plus fragilisée

Et ses paroles étaient suivies d’actes, puisque l’équipe bis qu’il a alignée mercredi ne ressemble en rien à celle qui le sera ce samedi soir. Seuls trois joueurs du onze face au Tef’ (Boma, Raux-Yao et Secchi) devraient en effet être reconduits dans les Deux-Sèvres, notamment à cause des absences pour blessures (Mouyokolo, Abdennour, Chougrani, Mpasi, Cibois, et Mendes). Au vu du nombre de forfaits derrière, Santini a testé deux tactiques, l’une à quatre défenseurs, l’autre à cinq, hier à Vabre. S’il semble se tourner vers cette dernière option pour Niort, il avoue avoir longuement réfléchi à la question : "On en a parlé avec le staff, le président, et Greg (Ursule, le manager). On verra bien. Avant, c’était un secteur où on avait six joueurs, donc les choix étaient très difficiles à faire. Là, les possibilités se restreignent… Maintenant, c’est à ceux qui seront sur le terrain de faire le job et de dire aux autres : "Vous ne jouerez plus"." En tout cas, après deux matches ratés contre Bastia et Toulouse, la défense du Raf sera observée de près ce samedi soir face à une équipe qui a été capable d’en planter trois à Bordeaux (2e) il y a moins d’un mois. Celle-ci devra être irréprochable. Pour entretenir l’espoir.