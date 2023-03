Le chauffeur venu d'Espagne prétend livrer des chips : le chien des douaniers ne se laisse pas berner

Un chauffeur aux commandes d'un chargement prétendait livrer des chips, lundi 27 février 2023, à son retour d'Espagne. Le chien des douaniers a débusqué autre chose...

Le dernier lundi du mois de février a été fructueux pour les douaniers de Port-Vendres, dans les Pyrénées-Orientales. En fin d'après-midi, ils procèdent au contrôle d'un fourgon venu de la péninsule ibérique, sur une route du littoral. Le chauffeur explique aux agents qu'il effectue la route entre Barcelone et Lyon pour livrer des chips. Lorsqu'ils ouvrent la porte arrière du véhicule, ces derniers remarquent, effectivement, la présence des cartons de chips.

Le chien entre en piste

Sauf que les douaniers n'opèrent pas seuls. Le chien du service anti-stupéfiants, présent sur les lieux, insiste : ce fourgon transporte autre chose. De quoi pousser les agents à contrôler le véhicule de manière un peu plus approfondie.

250 kilos d'herbe de cannabis

Et comme bien souvent, le flair de leur compagnon voit juste. D'autres cartons sont découverts, et ceux-ci abritent des sachets thermo soudés contenant de l'herbe de cannabis. Et pas qu'un peu.

Au total, les douaniers mettent la main sur 250 kilos d'herbe de cannabis, dissimulés dans 34 cartons. Le tout ayant une valeur de 438 550 euros sur le marché illicite.

Prison ferme

Présenté le 3 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Perpignan, le chauffeur a été condamné à 30 mois de prison ferme, à une amende douanière de 438 000 euros et à 5 ans d'interdiction de territoire français.