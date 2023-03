Espalion. Le héron un redoutable pêcheur

Depuis un certain nombre d’années, les hérons se sont installés le long de la vallée du Lot où ils se sont multipliés. À Espalion, certains ont leurs habitudes face au collège Denayrouze (photo) ou face au jardin des Petits Arbres.

Ce sont des oiseaux échassiers de taille moyenne, se caractérisant par un cou long et grêle, replié en forme de "S", et par un bec jaune orangé, allongé et conique en forme de poignard. Le cou rentré dans les épaules, figé comme une statue, ce redoutable pêcheur utilise son bec comme une épée pour transpercer les poissons qu’il affiche à son menu.

Le cas échéant, il happe aussi couleuvres, grenouilles, mollusques, vers et insectes.