Le quart de finale de la Coupe de France de football entre Toulouse et Rodez, remporté 6-1 par les Violets, mercredi 1er mars 2023, a fait l'objet d'un reportage sur Jérémie Pignard, arbitre du match.

La qualification en demi-finale du Toulouse FC face à Rodez, 6-1, a fait l'objet de multiples réactions. Joueurs, entraîneurs, présidents... Mais après cette rencontre de Coupe de France 100% occitane, la Fédération Française de Football a publié un reportage vidéo retraçant le match sous un autre angle : celui de Jérémie Pignard, arbitre de ce quart de finale.

Désignation, préparation, rituels...

L'homme au sifflet raconte les coulisses du match, dont il sait qu'il sera l'arbitre une dizaine de jours à l'avance. Dans ce reportage de 12 minutes, il est entouré de ses assistants Aurélien Drouet et Laurent Coniglio, ainsi que du quatrième arbitre Pierre Gallouste.

"On arrive la veille pour préparer la rencontre dans les meilleures conditions", lance Jérémie Pignard. "On a un petit rituel : balade le matin, repas au restaurant avec l'équipe, un peu de repos en début d'après-midi et un briefing juste avant de partir au stade."

L'arbitre de 35 ans affirme alors sa "fierté d'être désigné sur ce genre de match. Un quart de Coupe de France, c'est toujours très plaisant, surtout aujourd'hui avec un derby qui va se jouer à guichets fermés, dans un stade, à mon avis, en feu et dans une superbe ambiance".

Derniers réglages

Le quatuor arbitral est alors suivi lors de son entrée au Stadium de Toulouse. Les tenues des deux équipes sont vérifiées, les badges sont fixés sur les maillots des arbitres, et Jérémie Pignard s'équipe du fameux spray qui permet de placer le ballon et le mur sur chaque coup franc. Avant la rencontre, l'arbitre prend contact avec le VAR, "pour faire le tour des caméras à disposition et pour voir si tout fonctionne".

Après un massage d'une quinzaine de minutes - "il faut être prêt tout autant que les joueurs !" -, le quatrième arbitre Pierre Gallouste convoque les capitaines des deux équipes. Brecht Dejaegere et Clément Deprès signent la feuille de match. Les quatre officiels se saluent et s'encouragent avant de pénétrer sur la pelouse, accompagnés des deux équipes.

En action

Le match est lancé. Rapidement, Toulouse prend les devants et s'envole. À la mi-temps, le score est sans appel : 5-0. Côté arbitres, pas question de baisser la garde. "Le danger, c'est que l'on s'endorme. Ce n'est pas parce qu'il y a 5-0 qu'on doit être faible sur la protection des joueurs. Il peut y avoir de la frustration, des mauvais coups", prévient Jérémie Pignard, qui appelle ses collègues à rester vigilants.

À la fin du match, l'arbitre international revient sur le pénalty accordé aux Toulousains. Et provoqué par Serge-Philippe Raux Yao, le défenseur ruthénois déjà averti. "Il fait une faute qui mérite clairement un deuxième avertissement, parce que le joueur attaquant a fait la différence", rappelle l'homme au sifflet.

"J'ai pris la responsabilité de ne pas lui mettre ce deuxième avertissement pour ne pas pénaliser son équipe, et par rapport au contexte de ce match : il y a 5-0 à ce moment-là, c'est la Coupe de France... J'ai responsabilisé son capitaine en le prévenant que s'il en faisait une autre, il sera mis dehors."

"Tout le monde a fait le boulot"

Jérémie Pignard s'est dit "très satisfait" de ce quart de finale. "L'objectif principal d'un arbitre, c'est qu'on ne parle pas de lui à la fin de la rencontre. Je pense que ça va être le cas", sourit-il. Ce dernier a notamment apprécié "deux équipes respectueuses du jeu, qui ont accepté d'avoir de l'engagement, de prendre des coups. Il y a eu un excellent état d'esprit des joueurs, un grand bravo aux collègues, parce que c'est un travail d'équipe, et tout le monde a fait le boulot".