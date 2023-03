Decazeville. Déploiement local de la marque "Vélo accueil"

Une réunion de travail s’est dernièrement tenue à Flagnac sur le sujet, dans l’objectif avoué de développer l’attractivité du territoire en apportant un "plus" touristique.

Une réunion s’est tenue voilà peu à Flagnac, animée par Claire Barbanceys, animatrice vélo au syndicat mixte du Bassin du Lot, Céline Sautre, chargée de mission développement à l’ADAT (Agence départementale de l’attractivité et du tourisme) et Magali Soubiroux, directrice de l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté. Étaient présents des élus du territoire, des hébergeurs (camping, meublés, chambres d’hôtes), réparateurs et loueurs de vélos, prestataires d’activités, base de loisirs.

La démocratisation du vélo à assistance électrique

Tout d’abord, un éclaircissement a été apporté sur les diverses voies empruntées par les cyclistes : sites propres, soit piste cyclable et bande cyclable le long des routes, voie verte (aménagée sur des voies de chemin de fer désaffectées, chemins de halage, pistes forestières, chemins ruraux), voie partagée (petite route, à faible trafic et à vitesse modérée pour les véhicules motorisés) ; sachant qu’une véloroute peut emprunter des voies partagées et des voies vertes. La vallée du Lot est longée par la V86.

Ensuite, il a été présenté les différents usagers du vélo tourisme, dépensant en moyenne par jour 68 €, un impact économique non négligeable d’avril en octobre. Une pratique en plein essor avec l’arrivée du vélo à assistance électrique.

Une offre homogène

Ont été détaillés en suivant les conditions pour être Vélo accueil et les avantages que l’on en retire. Cette marque garantit un accueil, des services et équipements spécifiques adaptés aux besoins des touristes à vélo. Elle contribue à rassurer cette clientèle sur la qualité de services mis à sa disposition. Elle est la promesse d’un accueil de qualité des clientèles cyclistes et voyageurs à vélo en France. Le logo permet d’identifier rapidement les structures labellisées, et invite les clientèles cyclistes à se tourner vers ces établissements, tendant à fédérer une offre homogène et identifiable.

Roland Joffre, maire de Livinhac, a ouvert une parenthèse politique, précisant qu’il serait urgent de finaliser le tronçon de voie verte entre Capdenac et Bouillac : "Il s’agit juste de quelques kilomètres sur un terrain plat, au lieu de faire passer les cyclistes par Asprières". Quoi qu’il en soit, la sortie du Guide du Routard "spécial vallée du Lot à vélo", début juin, va accentuer la promotion de l’itinéraire traversant le territoire.