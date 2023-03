Des truites et l’envie de pêcher pour entretenir la canne avant l'ouverture samedi 11 mars

Après les frustrations vécues par les pêcheurs de truites en 2022, il n’est pas question de baisser les bras, au contraire. Certes, les conditions de pêche actuelles ne sont pas toujours idéales. Mais la diversité et la richesse des parcours présents sur le territoire devraient permettre, en attendant mieux, de tirer son épingle du jeu, samedi 11 mars.

Faut-il imaginer au regard des débits actuels des cours d’eau, une ouverture 2023, samedi 11 mars, moins suivie que les années précédentes ? Rien n’est moins sûr, bien que les statistiques enregistrées au siège de la fédération, indiquent un léger retard par rapport à 2022. Au cours de la semaine prochaine, l’envie d’aller à la pêche ou plus encore, la passion pour ce loisir et, bien sûr, le beau temps seront les autres paramètres décisifs, qui décideront de nombreux pêcheurs à rejoindre ou non, le bord de l’eau. Ce n’est pas la première fois, en effet, qu’il faudra s’adapter…

Pour l’heure, plusieurs pistes existent pour réussir son ouverture. Tout d’abord les rivières, lacs et plans d’eau où sont déversées les truites arc-en-ciel ou fario. Au total, près de 60 parcours sont prêts à accueillir, samedi, le public, de tous âges, motivé, souvent, à l’idée de ramener un joli plat de truites à la maison (lire liste ci-dessous). Parmi ces lieux où règne la convivialité, la réouverture des Picades est l’un des événements de ce début de saison. Le potentiel de pêche augmenté, suite au curage du lac, et le confort des aménagements devraient attirer du monde… à condition que le froid ou la neige ne viennent pas perturber la fête !

Ouverture en 1re catégorie Lacs et plans d’eau La Fage (Lacroix-Barrez) ; Saint-Gervais (Saint-Symphorien-de-Thénières) ; Cantoin ; La Vignotte (Argences-en-Aubrac) ; Le Nayrac ; Campuac ; Les Picades* (Prades-d’Aubrac) ; La Forézie (Firmi) ; Le Gua (Aubin) ; La Cisba (Sévérac-d’Aveyron) ; Istournet (Sainte-Radegonde) ; La Peyrade (Rignac) ; La Calquière* (Rieupeyroux) ; Saubayre * (Najac) ; Les Fargues* (La Fouillade) ; Planèzes (Luc-Primaube) ; Carcenac-Peyralès ; Roupeyrac* (Durenque) ; Glandou* (Cassagnes-Bégonhès) ; La Gourde (Canet-de-Salars) ; Méjanès (Pont-de-Salars) ; Arvieu ; Saint-Julien-de-Piganiol ; camping du Masnaut (Coupiac) et VVF Ceras (Brusque).

(*) carte payante Cours d’eau Le Lot, Saint-Geniez-d’Olt, Saint-Côme-d’Olt, Espalion, Entraygues-sur-Truyère. Créneau, aval Marcillac ; La Diège, Saint-Julien-d’Empare (Capdenac-Gare). La Serre, Galinières et Coussergues. L’Aveyron, Laissac, Montrozier, Agen -d’Aveyron, Layoule, moulin de Bourran (Rodez), pont d’Ayssens (Moyrazès), Belcastel, Prévinquières, Compolibat, pont de Vézis, site du Gourgassier, plaine du Pesquié, chemin des Moulins (Villefranche-de-Rouergue) et Monteils. Le Viaur, pont de La Roque (La Salvetat-Peyralès). La Muse, Saint-Léons. Le Tarn, Millau (Maladrerie), pont de Broquiès et pont de Girbes (Lincou). Le Lévejac, Saint-Rome-de-Tarn. Le Rance, Belmont-sur-Rance, Combret et Saint-Sernin-sur-Rance. Dourdou de Camarès, Camarès et Saint-Izaire.

Stratégies à trouver

La confrérie des pêcheurs de truites sauvages devra, quant à elle, se creuser un peu plus la tête, pour trouver le meilleur parcours. Sans rendre la pêche impossible, le déficit d’eau actuel peut limiter les choix sur certains secteurs. Mais là encore, l’expérience sera utile. La connaissance de la rivière, pêchée en hiver comme au printemps et parfois en été, pourrait permettre de mieux s’adapter. De plus, aucune bonne surprise, comme un coup d’eau, ne peut être exclue. La hausse subite du Tarn, il y a un peu plus d’une semaine, est là pour rappeler que rien n’est jamais complètement figé. Ensuite, et d’une manière générale, le tableau n’est pas aussi sombre qu’il ne paraît ou que certains le laissent croire.

Samedi, sur l’ensemble du département, de nombreux cours d’eau aux caractéristiques différentes, se prêteront à la pratique de la pêche. Dans le Nord-Aveyron, pour commencer, les pêcheurs, au toc ou aux leurres, devraient retrouver des rivières pleines d’intérêts, comme la Bromme, le Sinicq, la Selves à l’aval de Maury, ou encore les boraldes de Flaujac et de Saint-Chély-d’Aubrac. Malgré les eaux fraîches, il y a toujours moyen, à force de patience et d’habileté, de surprendre une belle mouchetée.

Remonter le ruisseau ou le descendre, changer de rive, d’appâts, refaire le montage de sa ligne, retarder l’heure du déjeuner quand le soleil commence à chauffer, ou insister sur un « joli coup »… Que d’abnégation et quel plaisir de se voir enfin récompensé !

Ouverture reportée au lac des Picades ? Alors que le lac des Picades s’apprête à accueillir son fidèle public, la neige et la glace risquent de compromettre ce rendez-vous. Après une année de fermeture, nécessaire à l’aménagement de pontons de pêche, d’abris pour pêcheurs, de toilettes, de tables de pique-nique et de chalet d’accueil, les responsables de la fédération espèrent une amélioration de la météo. Pour l’heure, la pellicule de glace qui recouvre le lac ne permet pas de pêcher. Informations auprès du secrétariat de la fédération et sur Facebook.

Horaires d’ouverture : mars et avril, de 10 heures à 17 heures.

Grands espaces

Les rivières moyennes, l’Aveyron et le Viaur, seront les autres destinations prisées. La belle densité de truite fario présente sur leur tronçon de 1re catégorie, mais également les secteurs de gorges très sauvages que traverse le Viaur, sont devenus des références pour les pêcheurs sportifs. En continuant de se déplacer vers le sud, on rencontre, bien sûr, le Tarn et la Dourbie, deux grandes rivières emblématiques. Elles forment avec leurs voisines - la Jonte, le Cernon, la Sorgues et le Dourdou de Camarès - un territoire de pêche formidable où les eaux cristallines prédominent. C’est là que devraient se concentrer une bonne partie des pêcheurs. Attirés par un climat plus doux qui rend en principe les truites plus actives qu’ailleurs, ils espèrent évidemment en tirer profit, et pourquoi pas faire voler une mouche sèche au moment le plus chaud de la journée, ou à l’occasion de quelques gobages…

Pour que le programme de l’ouverture soit vraiment complet, on mentionnera enfin, les rivières Lot et Tarn sur leur secteur classé en 2e catégorie. La première, de Saint-Laurent d’Olt à Entraygues-sur-Truyère et au-delà, à l’aval, réserve des surprises de taille, à commencer par un no-kill truite de 11 km ! Sur le Tarn, à l’aval de Millau, lieu de pêche très fréquenté, on rappellera que le quota est fixé à une truite par jour et par pêcheur. En attendant, il faut garder le moral…