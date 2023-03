Football : un rouge un peu moins vif pour Rodez

Même si Rodez est toujours relégable, sa victoire à Niort (3-2), samedi 4 mars, a amélioré sa situation, à la fois sur les plans comptable et mental.

Et si la dynamique était en train de s’inverser ? Après huit matches sans victoire en championnat et une dégringolade à la dernière place, les Ruthénois ont considérablement amélioré leur situation comptable en s’imposant à Niort (3-2), samedi 4 mars.

En plus de mettre un terme à leur mauvaise série et de gagner chez un concurrent direct, Rémy Boissier et ses partenaires ont laissé la lanterne rouge à leur rival et sont revenus à deux longueurs du premier non relégable, Pau. De quoi renforcer leurs chances dans la course au maintien, au moment d’entamer le dernier tiers de saison. "C’était important de revenir avec un résultat pour se remettre en confiance", a reconnu Didier Santini, l’entraîneur, à l’issue de la rencontre.

A lire aussi : Football : les réactions après la très importante victoire de Rodez à Niort

Il faudra évidemment attendre les résultats des prochaines semaines pour savoir quel sens donner au succès obtenu dans les Deux-Sèvres, entre point de départ du renouveau ou simple épiphénomène. Mais toujours est-il que cette performance obtenue dans la douleur a tout pour marquer un tournant.

Après la gifle, le Raf a relevé la tête

Tout d’abord car elle permet de balayer quelques doutes, et surtout de chasser l’hypothèse d’une semaine funeste. Quatre jours après le revers inquiétant contre Bastia (2-0), les Ruthénois ont été surclassés à Toulouse (6-1), en Coupe de France, une compétition qui leur avait donné les seules satisfactions du début d’année.

Enchaîner par une nouvelle déconvenue contre un concurrent direct aurait certainement fait très mal aux têtes, mais Rémy Boissier et ses partenaires ont prouvé leur capacité à relever la tête après la gifle du Stadium.

"Le scénario du match montre le caractère de mes joueurs"

Ensuite, au-delà de l’amélioration comptable, la prestation face aux Chamois a contenu certains aspects qui ont souvent fait défaut aux sang et or ces dernières semaines. Même si tout n’a pas été parfait, ils ont fait preuve d’abnégation pour surmonter les difficultés, en renversant le scénario en leur faveur à deux reprises.

Tout d’abord en prenant l’avantage en première période après avoir concédé l’ouverture du score, puis en marquant le but de la victoire dans une fin de match durant laquelle ils ont été tout près de vaciller. "Le scénario montre le caractère de mes joueurs. Ils ont du tempérament, savent rester bien ensemble et jouer le coup à fond. Ça fait du bien", a apprécié Santini.