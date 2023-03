Grève du 7 mars : la SNCF annonce un trafic "très perturbé" en Occitanie, voici les premières prévisions

A l'approche d'une mobilisation majeure en France contre la réforme des retraites, les premières prévisions du trafic SNCF en Occitanie sont tombées.

Le message est clair : "SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce mardi et de privilégier le télétravail". En fin de journée, dimanche 5 mars, la SNCF en Occitanie a annoncé la couleur, à 48 heures d'une sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A cette occasion, l'intersyndicale a répété son souhait de "mettre la France à l'arrêt".

TER, TGV INOUI, OUIGO, Intercités...

Concernant le trafic TER, il "sera très fortement perturbé en Occitanie". La SNCF annonce 2 circulations sur 5 en moyenne, et indique que "la majeure partie des circulations sera assurée par autocars".

Au rayon des TGV INOUI et OUIGO, 1 train sur 5 circulera, en moyenne. Plus précisément, 1 TGV INOUI sur 5 circulera sur l'Axe Atlantique, 1 sur 3 sur l'Axe Sud Est; 1 train OUIGO sur 4 sera sur les rails, et enfin, de province à province, 1 train sur 10 assurera les liaisons.

Enfin, aucun Intercités de jour ne circulera à l'exception d'un aller-retour Paris-Brive, de deux allers-retours Paris-Clermont et d'un trafic normal Toulouse-Hendaye par car de substition. Aucun Intercités ne circulera dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi.

"Une des journées les plus difficiles qu'on ait connues"

Dimanche 5 mars, Clément Beaune, ministre des Transports, l'a répété : "mardi, il y aura de très forts impacts. Je sais que, pour beaucoup, ce sera, de toute façon, une vraie galère. On sera sans doute dans l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues".