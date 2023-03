Il existe une marge de tolérance pour les excès de vitesse : la voici selon les différentes limitations

Les radars qui sillonnent les routes de notre pays sont nombreux. Mais une marge de tolérance existe entre la vitesse affichée sur votre tableau de bord et celle enregistrée par le boîtier.

La hantise de tout conducteur, qu'il soit aux commandes d'une voiture, d'une moto ou d'un poids lourd, est évidemment de prendre une amende. Parfois très salée, elle est régulièrement la conséquence d'un pied un peu trop appuyé sur l'accélérateur.

Pour éviter toute contravention et, pire, de perdre des points, mieux vaut donc garder un œil sur le tableau de bord. Or il existe une marge entre cette vitesse et celle enregistrée par les radars.

Une amende ? Pas sûr !

Comme le rappelle le site Autoplus, "si vous roulez légèrement au-dessus de la vitesse autorisée et que vous passez devant un radar fixe, sachez qu'il n'est pas assuré que vous preniez une amende". En effet, cette fameuse marge d'erreur est "toujours au bénéfice du conducteur". Et des marges, il y en a, en réalité, plusieurs.

80, 90, 110, 130...

Autoplus ajoute que les radars "programment les marges et sanctionnent les vitesses trop élevées par rapport à la limitation en vigueur, que ce soit en km/h ou en pourcentage". Du coup : quelles sont ces marges en 2023, en France ?

Limitation à 80 km/h : marge de 5 km/h. Vous serez verbalisé si vous roulez à 86 km/h, puisque la vitesse retenue sera de 81 km/h.

Limitation à 90 km/h : marge de 5 km/h. Vous serez verbalisé si vous roulez à 96 km/h, puisque la vitesse retenue sera de 91 km/h.

Limitation à 110 km/h : marge de 5%. Vous serez verbalisé si vous roulez à 116 km/h, puisque la vitesse retenue sera de 111 km/h.

Limitation à 130 km/h : marge de 5%. Vous serez verbalisé si vous roulez à 137 km/h, puisque la vitesse retenue sera de 131 km/h.

Quid des retraits de points ?

Mi 2022, le gouvernement avait déjà fait part de sa volonté de ne plus retirer de points pour les petits excès de vitesse. Un souhait prolongé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le 19 février 2023, il déclarait vouloir "supprimer les retraits de points pour les excès de vitesse de moins de 5km/h et ainsi être compréhensif avec ceux qui travaillent".

En revanche, l'ancien maire de Tourcoing tient à faire grimper les sanctions contre d'autres délits routiers. "Je veux retirer le permis de ceux qui conduisent sous drogue/alcool car ils sont des dangers en puissance", avait-il conclu.