Espalion. Le comité des fêtes en ordre de marche

L’assemblée générale a mis en place l’équipe qui aura pour mission d’animer Saint-Côme toute l’année.

Ce sont près d’une trentaine de membres de l’association qui étaient réunis au rez-de-chaussée de la mairie en présence du maire Bernard Scheuer pour évoquer les animations passées et à venir. Les membres du bureau ont été satisfaits de voir que de nombreux jeunes de 14 à 18 ans avaient répondu présent. Élodie Lacan, trésorière, a évoqué la bonne santé financière de l’association. Les animations de l’année 2022 (vente de muguet le 1er mai, soirée moules-frites en juin, fête votive, Père Noël et sortie au Bowling) ont laissé un solde positif. Les coprésidents Alex Capelle et Joris Revel ont également rappelé que cette trésorerie n’était pas de trop pour assumer un budget-fête de plus de 30 000 €. Une fête 2 022 qui a d’ailleurs été une très belle réussite.

Le programme 2 023 attractif

Côté animations à venir, la vente de muguet sera reconduite, ainsi qu’une soirée moules frites le 17 juin. Pour la fête votive, qui aura lieu les 26, 27 et 28 août, l’apéro-concert du vendredi est déjà calé, avec les groupes La Purée et La Déryves, ainsi que la retraite aux flambeaux. Un concert devrait avoir lieu le samedi soir en plein air pour peu que la météo soit de la partie, les autres associations assurant le repas du samedi soir (Sport Quilles), le concours de pétanque (Pétanque Saint-Cômoise), les tripous du dimanche matin (Chasse).

L’aligot géant du comité fermera les festivités avec le feu d’artifice de la mairie. Quant à la cavalcade du dimanche, le sujet reste à définir : les jeunes ont proposé diverses pistes, dont les régions de France ou les émissions de notre enfance à la télé, les Jeux Olympiques étant mis de côté pour 2024.

Une nouvelle équipe dans la continuité

Toutes les suggestions seront les bienvenues, ainsi que les volontaires de tous âges. Côté animation musicale, la banda Les Souvenirs de Nestor sera du week-end, avec en renfort les Toulousains de La Clau, une formation de haut vol déjà rencontrée au festival de bandas d’Espalion, et qui compte dans ses rangs un trompettiste d’origine saint-cômoise, Fabien Bouichou.

Élodie Lacan, tout en restant bénévole, a souhaité passer la main des doubles casquettes de trésorière et de secrétaire. Le nouveau bureau se compose donc de la manière suivante : Alexandre Capelle et Joris Revel, coprésidents ; Pierre Boyer et Aurélie Poujol-Delmas, trésoriers ; Isabelle Malgouriès et Théo Campardon, secrétaires.

Enfin, un chèque a été remis à l’association Huit de Cœur (lire ci-dessous), avant d’aller partager apéritif et repas chez Jean-Raymond Lacan, au Jardin d’Éliane.