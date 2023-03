Marcillac-Vallon. L’école de pêche rouvre ses portes

L’AAPPMA de Rodez et l’Ecole de Pêche Fédérale de l’Aveyron proposent des ateliers de pêche aux enfants à partir de 8 ans. Le principe est de participer à une activité régulière autour de la découverte de la pêche et de la nature, une fois par mois, de mars à juin et de septembre à novembre. L’objectif est de permettre une initiation à différentes techniques de pêche et de découvrir les milieux aquatiques du territoire. Ces séances, encadrées par un animateur professionnel avec le soutien de bénévoles, ont lieu les mercredis matin ou après-midi. Les matinées sont réservées aux jeunes scolarisés jusqu’en CM1 et les après-midi sont destinés au CM2 et collégiens.

Les jeunes s’engagent à participer aux 7 séances.

Le prix demandé aux familles est de 75€ pour les 7 séances (soit 10,70€/séance).

Dates : mercredis 22 mars, 12 avril, 31 mai, 28 juin, 18 octobre et 22 novembre.

Tout le matériel de pêche est fourni. Inscriptions en ligne : www.animation.pecheaveyron.fr

Contact : Florian Molinié : 06 72 70 25 17.