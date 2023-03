Luc-la-Primaube. Les enfants préparent le défilé carnavalesque

Des activités diversifiées ont rythmé les vacances d’hiver des nombreux enfants qui ont fréquenté l’accueil de loisirs de la MJC de Luc-la-Primaube. Le thème retenu étant "Sport et carnaval".

Durant la deuxième semaine de vacances, jeux musicaux, ateliers pour préparer le défilé carnavalesque, multisports, multi jeux… étaient au programme des enfants de 3 à 9 ans.

Reprise des mercredis récréatifs ce mercredi 8 mars. Le thème retenu pour les mois de mars et avril étant respectivement "La nature et tes sens" pour les 3/5 ans, "Brico’découverte" pour les 6/8 ans et "Art & Co" pour 9 ans et plus. Ainsi les plus petits vont être initiés à la langue des signes et feront du sport. Les plus grands vont participer au projet : Mélanie (brico jeux) et Élise (découverte). Ateliers d’arts plastiques et création lots pour le carnaval au programme des 9 ans et plus.

Pour l’accueil de loisirs, renseignements au 05 65 42 30 33 ou au 06 73 95 39 03 ou sur

enfance@mjcllp.fr

Pour l’espace jeunesse, renseignements auprès de Lucas au 06 74 50 74 61 ou sur

jeunesse@mjcllp.fr

La grande parade du carnaval

Cette année, le carnaval prend la forme d’une grande parade.

Pour le plaisir des plus petits aux plus grands, les participants costumés et déjantés, envahiront les rues de La Primaube à partir de 15 heures, samedi 18 mars.

Un moment coloré et festif à vivre en famille. Tout public. Entrée libre.