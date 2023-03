Météo : les vacances se termineront avec un grand soleil, à Rodez comme dans le reste de l'Aveyron

Ce dimanche 5 mars 2023 est le dernier jour des vacances d'hiver, dans la zone C. Une journée qui se déroulera avec du soleil et de la douceur, à Rodez comme en Aveyron.

Les deux semaines de vacances touchent à leur fin. Ce 5 mars est le dernier jour de repos, avant le retour des cartables et des trousses. Pour finir en beauté, la météo réserve un dimanche ensoleillé, à Rodez comme en Aveyron.

Quasiment 10°C à Rodez

Le Piton sera gâté. Les températures minimales ne seront pas négatives : le thermomètre affichera 1°C au petit matin. Au plus fort de cette journée du 5 mars, il ira jusqu'à 9°C, avec un solide allié : le soleil ! Il brillera de mille feux dimanche, avec quelques nuages à prévoir à l'approche de la soirée.

Une bien belle journée à Rodez, pour finir les vacances. Météo France - Capture d'écran

Très belle journée en Aveyron

Malgré une brume matinale sur une grande partie ouest du département, le territoire aveyronnais vivra aussi une très belle journée, ce dimanche. Le soleil s'imposera et offrira 12°C à Villefranche-de-Rouergue, 11°C à Entraygues-sur-Truyère, Espalion et Nant, et enfin 10°C à Millau, Saint-Affrique et Belmont-sur-Rance.