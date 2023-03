Retraites : mais au fait, comment valide-t-on un trimestre ?

Pour valider un trimestre, il faut avoir travaillé l'équivalent de 150 heures du smic horaire brut. Un montant qui change chaque année, puisqu'il est indexé sur le smic de l'année en question.

Pour valider un trimestre grâce à son travail, c'est-à-dire pour avoir un trimestre cotisé, il faut avoir perçu un salaire équivalent à 150 heures payées au smic. Ce n'est donc pas tant une question de temps qu'une question de revenus : avec une rémunération très élevée, on peut valider un trimestre en quelques jours.

Près de 1 700 € pour valider un trimestre en 2023

Le Smic horaire brut ayant été fixé à 11,27 € depuis le 1er janvier 2023, un salarié valide désormais un trimestre de retraite dès lors qu'il touche 1 690,50 € de salaire brut (150 x 11,27 euros), soit 105 € de plus que l'an dernier. Si vous gagnez dans l'année 6762 € brut, alors vous validez 4 trimestres sur votre pension de base.

Et si vous gagnez plus, vous ne validerez pas plus de trimestres, puisqu'il n'est bien sûr pas possible de valider plus de 4 trimestres par an. Vous les validerez juste plus rapidement. C'est sur cette base que sera calculé le montant de votre retraite de base, sachant qu'il ne pourra pas être pris en compte au-delà de la limite du Plafond de la sécurité sociale (PASS) soit 43 992 € brut annuel. En revanche, pour ce qui est de la retraite complémentaire, tout le salaire compte pour obtenir des points et donc une complémentaire élevée.

Quelles autres périodes permettent-elles de valider des trimestres ?

Dans certaines situations - chômage, maladie, paternité, service national, etc. -, il est possible de valider des trimestres assimilés, bien qu'il n'y ait pas eu pendant cette période de cotisation versée.

* Les arrêts maladie, les congés maternité et les accidents du travail permettent de valider des trimestres, pour 60 jours d'indemnisation par la sécurité sociale. Qu'ils soient consécutifs ou non.

* L'invalidité : chaque trimestre civil pendant lesquels vous avez touché trois mensualités d'une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail supérieure à 66% est pris en compte.

* Le chômage : depuis le 1er janvier 1980, les périodes de chômage indemnisé sont validées à raison d'un trimestre par période de 50 jours d'indemnisation.

* Le service militaire donne droit à un trimestre par période de 90 jours d'incorporation.

Est-il possible de racheter des trimestres ?

Il est également possible de racheter des trimestres, c'est-à-dire de valider des trimestres contre versement d'une somme d'argent aux caisses de retraite.

Le coût du rachat varie en fonction de l'âge et du revenu du demandeur. Le coût évolue également selon que les trimestres sont achetés seulement pour réduire la décote, ou pour réduire la décote et augmenter la durée de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension.