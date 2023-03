Rugby : et de neuf victoires pour LSA, qui continue d’y croire

Parti à Nègrepelisse avec l’objectif de gagner pour pouvoir continuer à regarder vers les places qualificatives, Lévézou Ségala a fait le job, dimanche, en obtenant sa neuvième victoire de la saison après 18 journées. Son record en Fédérale 2.

Mission accomplie pour les Ségalis. Grâce à cette victoire à l’extérieur, ces derniers restent maîtres de leur destin dans la course à la qualification. Un succès mérité face à une équipe de Nègrepelisse, dernière au classement, qui n’avait pas grand-chose à faire valoir dimanche après-midi, essayant donc de faire sortir mentalement LSA de son match. Piège dans lequel ont réussi à ne pas tomber les protégés de Ruan Lamprecht. "Les joueurs ont été super, car ils auraient pu dégoupiller à plusieurs reprises, mais ils sont restés concentrés, sérieux et ont assuré le job ", affirmait Séverin Corp, ancien joueur de LSA à l’origine de la création du club, à l’issue de la rencontre. L’arbitre a été contraint de sortir quatre cartons blancs et autant de jaunes au cours de la partie, dont cinq pour les locaux.

Plus que deux points de retard

Sérieux et appliqués, les Aveyronnais ont viré avec un petit avantage à la pause (11-12). Avant de creuser l’écart en seconde période, lorsque Zerouali inscrivait un fort bel essai au retour des vestiaires, malheureusement pour eux non-transformé. La tentative du scoreur échouant sur le poteau. C’est ensuite Miquel qui amplifiait le score, en inscrivant trois pénalités, alors que Zerouali en avait déjà passé quatre entre les perches au cours des quarante premières minutes. Une avance suffisante pour assurer aux visiteurs une victoire très importante en vue de la fin de saison. En effet, ce succès permet aux Cassagno-Réquistanais de se replacer au classement, en revenant à seulement deux points de la sixième place qualificative, avec en plus un match de retard. Mais attention à ne pas se relâcher au cours des cinq rencontres qui leur restent à jouer (trois à domicile et deux à l’extérieur). "Au vu de ce que le groupe a montré aujourd’hui (dimanche, NDLR) face à une équipe qui n’a eu de cesse de jouer la provocation, je pense que LSA a les moyens de continuer d’avancer", affirmait avec optimisme Séverin Corp dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final.

Pour l’anecdote, les Aveyronnais ont signé, dimanche, leur neuvième victoire de la saison, ce qui ne leur était jamais arrivé depuis leur accession en Fédérale 2.