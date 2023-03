Rugby : les cinq travaux du Sporting débutent ce dimanche après-midi

Il reste cinq matches à Decazeville (6e) pour tenter de décrocher sa qualification. Le premier étant ce dimanche après-midi du côté de Belvès (5e), à 15 heures.

Un calendrier loin d’être simple

« Nous allons tout mettre en œuvre pour que la saison ne s’achève pas le 16 avril à Monflanquin ! » Cette réaction d’Anthony Julian après la victoire bonifiée face à Nègrepelisse (42-17) trotte dans les têtes de tous les joueurs du Sporting depuis deux semaines. À cinq journées de la fin, Decazeville a encore une chance de qualification, qui dépendra des résultats de ses concurrents directs (Causse-Vézère, Arpajon, et peut-être LSA, qui compte un match en moins). Mais le club du Bassin n’a pas le choix : « il faut prendre des points partout », comme le clame l’entraîneur decazevillois. Ce dernier sachant également que le calendrier va être compliqué avec seulement deux réceptions (Beaumont et Riom) contre des déplacements difficiles à Belvès, Vichy et Monflanquin.

Le tournant de la saison ?

Et ce dimanche, c’est le premier des trois qui se présente sur la route du SCD. Une solide formation dordognaise qui tutoie les sommets de la poule depuis le début de saison et semble difficile à manœuvrer sur sa pelouse. Même si, avec neuf victoires et sept défaites, les Belvésois ne sont pas encore sur la voie royale pour la qualification, eux qui soufflent le chaud et le froid. Pour preuve, ses deux dernières prestations. L’une largement remportée contre Vichy (40-16), et l’autre bien moins aboutie à Riom (défaite 29-7). Si le Sporting aura assurément une carte à jouer ce dimanche, il devra ferrailler face à l’un des meilleurs packs de la poule. Malgré ça, l’ambition sera du voyage dans le Périgord pour un SCD qui sait que cette rencontre peut être le tournant de la saison. « Si nous parvenons à faire un résultat, nous avons de bonnes chances de nous qualifier », assure Anthony Julian.

Un groupe sans surprise

Pour ce faire, rien de nouveau dans le groupe decazevillois, le club aveyronnais devant toujours faire face aux blessures conjuguées de Thomas Fernandez, Thomas Sigal, Gabin Arrazat et Bastien Pons. Aux joueurs présents, donc, de tout faire pour remporter le premier de leurs cinq travaux.