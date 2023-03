Argences en Aubrac. Un mouvement pluriprofessionnel engagé en faveur de l’autonomie à la personne

Trois mois après les premières "Assises de l’autonomie" qui ont permis d’interroger les pratiques autour de l’accompagnement des plus fragiles, la communauté de communes Aubrac- Carladez-Viadène et la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Nord-Aveyron ont procédé à l’acte 2, toujours au centre culturel d’Argences-en-Aubrac.

L’objectif ? Passer en revue et valider six "fiches actions" opérationnelles, déterminer le pilotage et les parties prenantes et projeter les perspectives de réalisation d’un calendrier 2023. Ces fiches actions doivent permettre de renforcer les coopérations des acteurs qui œuvrent, chaque jour, pour l’autonomie à la personne.

En novembre, élus, acteurs publics, professionnels des secteurs social et médico-social (notamment Ehpad et services d’aides à domicile), professionnels de santé, usagers et structures d’emploi et de formation avaient identifié collectivement un champ d’actions visant à consolider les collaborations de ces derniers.

Cette fois, tous ces acteurs se sont à nouveau retrouvés pour calibrer les actions et projeter leurs réalisations en 2023.

Six fiches actions déclinées

L’assemblée présente lors de ce nouvel acte des "Assises de l’autonomie" a ainsi co-construit la déclinaison opérationnelle d’actions autour de 6 enjeux : consolider la coordination entre professionnels des secteurs du sanitaire, du social et du médico-social ; former des professionnels en local, en construisant un parcours de formation qualifiant déployé à l’échelle du territoire ; promouvoir et construire des parcours, professionnels et de vie, sur le territoire ; proposer un parcours domicile-établissements (pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées) ; lever les freins territoriaux en faveur de l’accueil des populations, dont les professionnels de santé et du secteur socio-médical, et de leur installation pérenne sur le territoire ; mobiliser l’ensemble des acteurs et des leviers pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

De manière concrète, des groupes de travail ont été fléchés pour participer à la mise en place d’actions spécifiques en 2023, pour permettre de répondre aux enjeux cités ci-dessus : un annuaire des intervenants à domicile, régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle, appropriation des outils numériques de coordination (SPICO), une enquête pour cibler les besoins en formation du personnel, expérimentations de mutualisations, visites dans les établissements d’accueil par les familles et professionnels de l’aide à domicile, promotion des métiers d’aide à la personne, recrutement en faveur d’un Contrat Local de Santé (CLS)…