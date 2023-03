Grève du 7 mars : un député lance un défi aux étudiants, la présidente de l'Assemblée nationale le reprend de volée

Alors que l'acte 6 de la réforme des retraites animera la France, le mardi 7 mars 2023, un député a lancé un défi aux étudiants sur les réseaux sociaux. La présidente de l'Assemblée nationale l'a sèchement recadré.

L'intersyndicale se réunira pour la sixième fois de l'année en France, mardi 7 mars 2023, pour protester contre la réforme des retraites. Elle a annoncé vouloir mettre le pays "à l'arrêt".

Louis Boyard, député Nupes du Val-de-Marne a lancé un appel aux étudiants sur les réseaux sociaux, dimanche 5 mars, soit 48 heures avant cet acte 6.

"On lance le #BlocusChallenge !"

Dans un tweet publié en milieu de journée, Louis Boyard a martelé : "le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme".

Le député de 22 ans s'adresse alors aux étudiants. "C'est pourquoi on lance le hashtag #Blocuschallenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycées et d'universités."

Louis Boyard promet même une récompense pour le vainqueur. "On en tirera un au sort, et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au #Blocuschallenge", conclut le député de la troisième circonscription du Val-de-Marne.

"Respectez votre fonction"

Vu plus de 3,5 millions de fois et liké à quasiment 10 000 reprises, ce tweet n'est pas passé inaperçu. Il est tombé sous les yeux de Yaêl Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.

En réponse au message posté par Louis Boyard, elle a sèchement recadré ce dernier. "L'Assemblée n'est pas un prix de concours. La politique n'est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal", a-t-elle d'abord réagi.

Celle qui est également la députée du groupe Renaissance de la 5e circonscription des Yvelines a complété son message, toujours adressé à son homologue : "respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français !"

